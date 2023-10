Neue Studie zeigt Widerstandsfähigkeit von Bodenmikroorganismen während Dürre

By

Eine aktuelle Studie des Center for Microbiology and Environmental Systems Science (CeMESS) der Universität Wien hat Aufschluss über die bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bestimmter Bodenmikroorganismen gegenüber zunehmender Dürre gegeben. Während viele Bakterien während Dürreperioden inaktiv werden, bleiben bestimmte Gruppen bestehen und gedeihen sogar. Dies bietet bahnbrechende Einblicke in die bakterielle Aktivität während Dürreperioden und ihre Auswirkungen auf die Landwirtschaft und unser Verständnis der Auswirkungen des Klimawandels.

Bodenmikroorganismen spielen eine entscheidende Rolle in Ökosystemen, indem sie zur Bodenfruchtbarkeit beitragen, die Nährstoffaufnahme durch Pflanzen unterstützen und die Entwicklung des Klimawandels beeinflussen, indem sie bestimmen, ob Böden CO2 speichern oder freisetzen. Allerdings war es in der Vergangenheit eine Herausforderung, die Aktivität von Mikroorganismen in trockenen Böden zu messen und herauszufinden, welche Arten noch aktiv sind.

In dieser Studie haben Forscher der Universität Wien eine neuartige Methode entwickelt, um die Bakterienaktivität während Dürreperioden zu beobachten. Bodenproben aus dem Klimaexperiment „ClimGrass“ in der Steiermark wurden mit isotopenmarkiertem Wasserdampf inkubiert und ermöglichten so die Messung des Bakterienwachstums ohne Zugabe von flüssigem Wasser zum Boden.

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass die meisten Bakterien zwar mit zunehmender Trockenheit inaktiv wurden, dies jedoch nicht bei allen Mikrobengruppen einheitlich war. Das Bakterienwachstum während der Dürre wurde davon beeinflusst, ob die Böden aktuellen oder zukünftigen klimatischen Bedingungen wie höheren Temperaturen und CO2-Konzentrationen ausgesetzt waren.

Interessanterweise führte die Simulation zukünftiger Klimabedingungen dazu, dass trotz Dürre mehr Bakterien aktiv blieben. Unter diesen simulierten Bedingungen konnten sich dürretolerantere Arten etablieren. Ein besonders dürreresistentes Bakterium aus der Gattung Streptomyces kam in trockenen Böden häufiger vor und machte einen erheblichen Teil der gesamten Bakterienaktivität aus. Sein fadenförmiges Wachstum könnte es ihm ermöglichen, getrennte Porenräume in von Dürre betroffenen Böden zu überbrücken, auf Wasser und Nährstoffe aus entfernten Quellen zuzugreifen und Pflanzen möglicherweise bei der Bewältigung von Dürre zu unterstützen.

Diese Studie liefert wertvolle Einblicke in die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit von Bodenmikroorganismen angesichts zunehmender Dürren aufgrund des Klimawandels. Das Verhalten dieser winzigen Organismen zu verstehen ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Bodenfruchtbarkeit, die Förderung des Pflanzenwachstums und die Regulierung der Kohlenstoffbindung, was wiederum sowohl für unsere Ökosysteme als auch für den Agrarsektor von entscheidender Bedeutung ist.

Während sich die Welt mit den Herausforderungen des Klimawandels, der Ernährungssicherheit und dem Gleichgewicht der Ökosysteme auseinandersetzt, ebnet Forschung wie diese den Weg für fundierte Strategien zum Schutz der Gesundheit unseres Planeten und des Wohlergehens seiner Bewohner.

Quellen:

– Studie des Center for Microbiology and Environmental Systems Science (CeMESS) der Universität Wien, veröffentlicht in Nature Communications.