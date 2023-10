Das Weltraumteleskop Euclid nimmt seine Mission wieder auf

By

Das Euclid-Weltraumteleskop der Europäischen Weltraumorganisation ist wieder auf Kurs, nachdem ein Software-Update ein Problem mit seinen Navigationssensoren behoben hat. Das milliardenschwere Observatorium, das im Juli in Betrieb genommen wurde, hatte sein Ziel in einer stabilen Umlaufbahn um die Sonne erfolgreich erreicht, stieß jedoch bald auf Probleme bei der Fokussierung auf Sterne. Die Missionskontrolle stellte fest, dass der Fine Guidance Sensor (FGS) des Teleskops Sonnenstrahlensignale fälschlicherweise als Sterne identifizierte, was dazu führte, dass sich das Teleskop unregelmäßig bewegte. Ingenieure der ESA, von Thales Alenia Space und Leonardo arbeiteten zusammen, um die Software zu aktualisieren, damit die Sensoren Sterne korrekt identifizieren können. Nachdem der Patch installiert ist, funktioniert das Teleskop nun normal und die Missionskontrolle wird seine Leistung weiter testen, bevor mit der Datenerfassung begonnen wird.

Euklid, benannt nach dem griechischen Mathematiker, soll dunkle Energie und dunkle Materie untersuchen. Es wird Bilder von Galaxien aufnehmen, die sich vor Milliarden von Jahren gebildet haben, um eine 3D-Karte des Himmels zu erstellen. Diese Karte wird Astronomen helfen, die Entwicklung des Universums, die Verteilung der Materie und die Auswirkungen von Schwerkraft, dunkler Materie und dunkler Energie zu verstehen. Wissenschaftler hoffen, Erkenntnisse über die Beschleunigung der Expansion des Universums zu gewinnen und darüber, wie Schwerkraft und Dunkle Materie den Auswirkungen der Dunklen Energie entgegenwirken.

Euclid wird die erste Weltraummission sein, die sich der Untersuchung dieser Phänomene widmet. Kosmologen haben nur begrenzte Kenntnisse über dunkle Energie, da ihre Auswirkungen auf die Erde und das Sonnensystem minimal sind. Leistungsstarke Teleskope wie Euklid sind notwendig, um eine große Anzahl von Galaxien über weite Entfernungen zu beobachten und Daten zu sammeln, um die Dunkle Energie weiter zu erforschen und zu verstehen. Da das Teleskop nun wieder auf Kurs ist, werden die Beobachtungen der Mission voraussichtlich Ende November beginnen, nachdem die laufende Leistungsüberprüfungsphase abgeschlossen ist.

