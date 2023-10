Von Robotern abgelenkt: Hinweise auf „soziales Faulenzen“ am Arbeitsplatz

By

Einer Studie von Forschern der Technischen Universität Berlin zufolge verlieren Menschen bei der Arbeit mit Robotern tendenziell an Aufmerksamkeit für ihre Aufgaben. Das als „soziales Faulenzen“ bekannte Phänomen bezieht sich darauf, dass sich Teammitglieder weniger anstrengen, wenn sie glauben, dass andere ihre mangelnde Produktivität ausgleichen.

Die Studie legt nahe, dass Einzelpersonen beginnen, Roboter als Teil ihres Teams wahrzunehmen. Wenn sie beobachten, wie der Roboter oder ein anderer Kollege gute Leistungen erbringt, oder wenn sie das Gefühl haben, dass ihr eigener Beitrag nicht wertgeschätzt wird, neigen Arbeitnehmer dazu, ihre Arbeit entspannter anzugehen. Dietlind Helene Cymek, die Erstautorin der Studie, bezeichnet Teamarbeit als gemischten Segen. Während es Einzelpersonen zu besseren Leistungen motivieren kann, kann es auch zu einem verminderten Gefühl persönlicher Leistung führen, wenn individuelle Beiträge unbemerkt bleiben.

Um ihre Hypothese zu testen, baten die Forscher eine Gruppe von Arbeitern, die Qualität verschiedener Aufgaben zu bewerten. Die Hälfte der Teilnehmer wurde darüber informiert, dass die Aufgaben von einem Roboter namens Panda erledigt wurden, obwohl sie nicht physisch mit dem Roboter zusammenarbeiteten. Die Arbeiter hatten den Roboter in ihrer Umgebung gesehen und gehört.

Die Forscher überwachten die Aktivitäten der Arbeiter, während sie Leiterplatten auf Fehler überprüften. Zunächst schien es keinen statistischen Unterschied im Zeit- und Arbeitsaufwand für die Inspektion der Leiterplatten zwischen der Gruppe, die mit Panda arbeitet, und der Gruppe, die ohne Roboter arbeitet, zu geben. Bei der Analyse der Fehlerraten stellten die Forscher jedoch fest, dass diejenigen, die mit Panda arbeiteten, weniger Fehler identifizierten, nachdem sie beobachtet hatten, dass der Roboter zahlreiche Fehler erfolgreich meldete. Dies deutet darauf hin, dass Menschen tendenziell weniger aktiv teilnehmen, wenn sie einen Roboterkollegen als zuverlässig wahrnehmen.

Obwohl die Teilnehmer glaubten, dass sie ihren Aufgaben die gleiche Aufmerksamkeit schenkten, kamen die Forscher zu dem Schluss, dass sie unbewusst begonnen hatten, sich auf Pandas Leistung zu verlassen. Dr. Linda Onnasch, eine leitende Autorin der Studie, erklärt, dass es zwar möglich ist, zu verfolgen, wohin eine Person schaut, es jedoch deutlich schwieriger ist, festzustellen, ob diese visuellen Informationen auf mentaler Ebene angemessen verarbeitet werden.

Diese Forschung liefert wertvolle Erkenntnisse über die Auswirkungen von Robotern auf die Teamarbeitsdynamik und die individuelle Produktivität am Arbeitsplatz. Es unterstreicht die Notwendigkeit, ein Gleichgewicht zwischen dem Nutzen gemeinsamer Anstrengungen und der Sicherstellung, dass die Beiträge des Einzelnen ausreichend anerkannt und geschätzt werden, zu finden.

