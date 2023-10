Flug durch das riesige „Labyrinth der Nacht“ des Mars

By

Ein spannendes neues Video der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) nimmt die Zuschauer mit auf eine virtuelle Reise durch das riesige „Labyrinth der Nacht“ des Mars, ein System tiefer Täler, bekannt als Noctis Labyrinthus. Das Video zeigt die kreuz und quer verlaufenden Täler, von denen einige bis zu 19 Kilometer breit und bis zu 5 Kilometer tief sind, und bietet den Zuschauern eine einzigartige Perspektive auf die Marslandschaft.

Das Video zeigt nicht nur die Täler, sondern beleuchtet auch andere faszinierende geologische Merkmale wie Krater, Erdrutsche und Sanddünen. Ein wichtiges Merkmal, das im Video gezeigt wird, ist das Vorhandensein von Gräben, die auf Plattentektonik hinweisen. Bei diesen Gräben handelt es sich um Bereiche der Marskruste, die aufgrund vulkanischer Aktivität Spannungen und Rissen ausgesetzt waren.

Die Simulation wurde anhand von Daten erstellt, die vom Satelliten Mars Express gesammelt wurden, der seit Dezember 2003 den Mars umkreist. Die Mission hat wesentlich zu unserem Verständnis der Geologie und Atmosphäre des Mars beigetragen. Der Satellit hat hochauflösende Bilder der Marsoberfläche aufgenommen und ist in der Lage, Strukturen mit einem Durchmesser von bis zu 33 Fuß aufzudecken.

Zur Feier des 20. Jahrestages der Mars-Express-Mission wurde mithilfe von Bildern der hochauflösenden Stereokamera des Satelliten ein neues Mosaikbild des gesamten Marsglobus erstellt. Diese Kamera erfasst nicht nur Vollfarbbilder, sondern liefert auch Tiefeninformationen, die die Erstellung von 3D-Karten der Marsoberfläche ermöglichen.

Das Video „Labyrinth of Night“ bietet einen faszinierenden Einblick in die Marslandschaft und ermöglicht es den Zuschauern, die atemberaubende Schönheit des Mars bequem vom Bildschirm aus zu erleben. Es ist eine Erinnerung an die unglaublichen Errungenschaften und Entdeckungen, die die Weltraumforschung ermöglicht hat.

