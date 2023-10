Wissenschaftler fangen sich schnell bewegende Wasserstoffatome in Aktion ein

By

Wissenschaftlern des SLAC National Accelerator Laboratory des Energieministeriums und der Stanford University ist es gelungen, die Bewegung von Wasserstoffatomen innerhalb von Ammoniakmolekülen mithilfe ultraschneller Elektronenbeugung (UED) zu beobachten. Mit der UED-Technik können Forscher die Bewegung von Wasserstoffatomen verfolgen, die bei zahlreichen chemischen und biologischen Reaktionen eine entscheidende Rolle spielen.

Wasserstofftransfers, wie zum Beispiel Protonentransfers, sind für viele biologische Prozesse unerlässlich. Allerdings finden diese Übertragungen innerhalb von Femtosekunden statt, was ihre Beobachtung äußerst schwierig macht. Frühere Versuche, Wasserstoffatome mittels Elektronenbeugung zu verfolgen, waren theoretisch, aber diese Studie liefert experimentelle Beweise für ihre Wirksamkeit.

Die Forscher verwendeten hochenergetische Megaelektronenvolt-Elektronen (MeV), um Wasserstoffatome und Protonentransfers zu untersuchen. Durch die Dissoziation von Ammoniakmolekülen mit ultraviolettem Licht und das anschließende Durchfeuern eines Elektronenstrahls gelang es dem Team, gebeugte Elektronen einzufangen und Signale von den Wasserstoffatomen zu erkennen, die sich vom Stickstoffkern lösen. Dies ermöglichte die Beobachtung nachfolgender molekularer Strukturänderungen.

Die Möglichkeit, Wasserstofftransfers in Echtzeit zu beobachten, könnte wertvolle Einblicke in die Mechanismen von Protonentransferreaktionen liefern. Dieses Wissen hat Auswirkungen auf verschiedene Bereiche, einschließlich Chemie und Biologie. Das Verständnis, wie sich Protonen während Reaktionen verhalten, kann wichtige Auswirkungen auf die Strukturbiologie haben, wo herkömmliche Methoden wie Röntgenkristallographie und Kryo-Elektronenmikroskopie bei der Visualisierung von Protonen nur begrenzte Möglichkeiten haben.

In zukünftigen Experimenten planen die Forscher, Röntgenstrahlen an der Röntgenlaseranlage des SLAC zu verwenden, um die Ergebnisse mit denen von MeV-UED zu vergleichen. Darüber hinaus zielen sie darauf ab, die Intensität des Elektronenstrahls zu erhöhen und die Zeitauflösung zu verbessern, um einzelne Schritte der Protonendissoziation zu erfassen. Diese Fortschritte könnten zu einem besseren Verständnis der Wasserstoffübertragungen und ihrer Rolle in biologischen und chemischen Prozessen führen.

Referenz:

– „Femtosekunden-Elektronik- und Wasserstoffstrukturdynamik in Ammoniak, abgebildet mit ultraschneller Elektronenbeugung“ (Physical Review Letters, 2023)

– Die Finanzierung der Forschung erfolgte durch das DOE Office of Science. MeV-UED ist Teil der LCLS-Röntgenlaseranlage des SLAC, einer Nutzereinrichtung des DOE Office of Science.