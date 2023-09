By

Ein Herpetologe in Frankreich stieß kürzlich auf einen bemerkenswerten Vorfall, bei dem eine Schlange versuchte, einen Fisch von der Größe ihres eigenen Kopfes zu fressen. Nicolas Fuento, Herpetologe bei der gemeinnützigen Liga für den Schutz der Vögel in Frankreich, beobachtete am Lac de Carcès im Südosten Frankreichs eine Vipernschlange, die darum kämpfte, eine invasive Fischart zu fressen. Diese Begegnung hat den Ruf nach weiterer Erforschung der Beziehung zwischen fischfressenden Schlangen und invasiven Arten ausgelöst.

Fuento glaubte zunächst, die Schlange habe lediglich versucht, den Fisch zu fressen, erkannte jedoch bald, dass die Schlange an dem Fisch in ihrer Speiseröhre erstickte. Um die Schlange zu retten, drückte Fuento den Fisch vorsichtig zurück in das Maul der Schlange, um ihre Stacheln zu lösen. Nachdem der Fisch erfolgreich entfernt worden war, schien die Schlange unverletzt zu sein und glitt davon.

Bei der identifizierten Fischart handelte es sich um einen Kaulbarsch, einen kleinen Süßwasserfisch, der in Teilen Europas und Asiens heimisch ist. Allerdings wurden Kampfläufer in verschiedenen Regionen eingeschleppt, darunter auch in Frankreich, wo sie als invasive Art gelten. Ihre robusten und stacheligen Rückenflossen machen es für Raubtiere schwierig, sie zu fressen.

Vipernnattern ernähren sich hauptsächlich von Fischen, und in einigen Regionen überschneidet sich ihr heimisches Verbreitungsgebiet mit dem von Kampfläufern. Das Vorkommen invasiver Kampfläufer in mediterranen Feuchtgebieten, wo Vipernnattern selten sind und im Rückgang begriffen sind, stellt eine potenzielle Bedrohung für die lokale Schlangenpopulation dar. Frühere Vorfälle haben gezeigt, dass fischfressende Schlangen in Europa, darunter auch Vipernnattern, nach dem Verzehr invasiver Fische gestorben sind.

Während die Auswirkungen invasiver Fische auf die Schlangen noch unerforscht sind, verdeutlicht dieser Fall die Notwendigkeit weiterer Forschung zu den potenziellen Bedrohungen, die von invasiven Arten ausgehen. Das Verständnis der Beziehung zwischen fischfressenden Schlangen und invasiven Fischen kann zu Erhaltungsbemühungen und zum Schutz einheimischer Schlangenpopulationen beitragen.

