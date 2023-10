Supermassereiches Schwarzes Loch in M87 bestätigt Einsteins Theorien

By

Wissenschaftler haben kürzlich bestätigt, dass sich ein supermassereiches Schwarzes Loch in der etwa 87 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie Messier 55 dreht. Diese Entdeckung steht im Einklang mit Albert Einsteins allgemeinen Relativitätstheorien und liefert den endgültigen Beweis für die Rotation des Schwarzen Lochs.

Schwarze Löcher, Regionen im Weltraum mit unglaublich starker Schwerkraft, faszinieren Wissenschaftler und Astronomen seit langem. Durch die Analyse von Bildern verschiedener Observatorien beobachteten die Forscher die Bewegung von Jets, Teilchenströmen, die von der Achse des Schwarzen Lochs ausgehen. Diese Bewegung, wie sie in einer in „Nature“ veröffentlichten Studie detailliert beschrieben wird, bestimmte die Drehung des Schwarzen Lochs.

Die Entdeckung der Rotation des Schwarzen Lochs ist aus mehreren Gründen bedeutsam. Erstens bestätigt es Einsteins Relativitätstheorien und liefert weitere Beweise für deren Untermauerung. Zweitens wirft es Licht auf das Verhalten supermassiver Schwarzer Löcher und ihre Wechselwirkung mit dem umgebenden Raum-Zeit-Gefüge.

Die immense Größe dieses rotierenden Schwarzen Lochs verursacht ein Phänomen, das als Frame-Dragging bekannt ist und bei dem sich das Raum-Zeit-Gewebe um es herum verzieht. Die Fehlausrichtung zwischen der Drehachse des Schwarzen Lochs und der Rotationsachse der umgebenden Akkretionsscheibe führt zu einem leichten Wackeln der Jets des Schwarzen Lochs. Dieses Wackeln wurde in der Studie genau gemessen, was die Schlussfolgerung über die Drehung des Schwarzen Lochs weiter stützt.

Bisher hatten Wissenschaftler nur indirekte Beweise für rotierende Schwarze Löcher, aber diese Entdeckung liefert das, was Igor Chilingaryan, ein Astronom am Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, als „rauchenden Beweis“ bezeichnet. Die Bestätigung der Rotation des Schwarzen Lochs lenkt auch die Aufmerksamkeit auf den Penrose-Prozess, einen Mechanismus, der die Energiegewinnung aus rotierenden Schwarzen Löchern ermöglicht.

Diese Entdeckung bestätigt nicht nur Einsteins Theorien und liefert Einblicke in das Verhalten supermassereicher Schwarzer Löcher, sondern ist auch deshalb bedeutsam, weil sie die erste erfolgreiche Fotografie eines solchen Schwarzen Lochs darstellt. Wissenschaftler können nun die Natur und Dynamik dieser massiven kosmischen Phänomene weiter untersuchen und verstehen.

