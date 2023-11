Neu entdecktes Asteroidenfragment bietet Einblick in die Ursprünge des Lebens

Ein bemerkenswertes Ereignis fand am Freitag (3. November) im National Museum of Natural History in Washington, D.C. statt, als das Smithsonian die erste öffentliche Ausstellung eines Fragments des Asteroiden Bennu enthüllte. Dieser kleine Stein wurde von der OSIRIS-REx-Mission der NASA zur Erde zurückgebracht, die am 24. September ihre Probenrückgabekapsel erfolgreich in der Wüste von Utah landete. An der Enthüllungszeremonie nahmen NASA-Administrator Bill Nelson und andere hochrangige Beamte der NASA teil das Smithsonian.

Die Ausstellung, die sich in der Janet Annenberg Hooker Hall für Geologie, Edelsteine ​​und Mineralien des Museums befindet, zeigte das Bennu-Fragment in einer Edelstahlflasche mit einer Glasöffnung. Der Stein mit einem Durchmesser von etwa 0.3 Zoll hat eine tiefschwarze Farbe und wird in einer Umgebung mit reinem Stickstoff gehalten, um seinen makellosen Zustand zu bewahren. Flankiert wird die Ausstellung von maßstabsgetreuen Modellen der ULA-Atlas-V-Rakete, mit der die Mission gestartet wurde, und der von Lockheed Martin gebauten OSIRIS-REx-Sonde.

Dieses Fragment von Bennu, das von NASA-Wissenschaftlern als OREX-800027-0 bezeichnet wurde, wurde einem Computertomographie-Scan (CT) unterzogen, der seine faszinierende Zusammensetzung enthüllte. Das Fragment besteht aus Dutzenden kleinerer, miteinander verklebter Gesteine ​​und weist starke Veränderungen durch Wasser auf, die zur Bildung von Ton, Eisenoxiden, Eisensulfiden, Karbonaten und anderen wasser- und kohlenstoffreichen Mineralien führen.

Wissenschaftler sind bestrebt, das Bennu-Fragment zu untersuchen, da es das Potenzial hat, Informationen über die Ursprünge unseres Sonnensystems und die Entwicklung des Lebens auf der Erde zu liefern. Die in dem Fragment enthaltenen wasserreichen Mineralien und kohlenstoffreichen Moleküle könnten Aufschluss über die Entstehung des Sonnensystems, der Ozeane der Erde und die Entwicklung des Lebens selbst geben.

Zusätzlich zur Ausstellung im Smithsonian wurde ein weiteres Bennu-Fragment für wissenschaftliche Studien ausgeliehen. Zwei weitere Steine ​​werden im Alfie Norville Gem & Mineral Museum der University of Arizona in Tucson und im Space Center Houston ausgestellt. Diese Exponate bieten der Öffentlichkeit und den Forschern weitere Möglichkeiten, diese faszinierenden Asteroidenfragmente zu untersuchen und daraus zu lernen.

