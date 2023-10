Astronomen entdecken den am weitesten entfernten schnellen Radioausbruch und bieten Einblick in das verborgene Universum

By

Astronomen haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, indem sie den am weitesten entfernten Fast Radio Burst (FRB) entdeckt haben, der jemals aufgezeichnet wurde. Diese ferne Explosion kosmischer Radiowellen, bekannt als FRB 20220610A, wurde von einer Galaxie aus beobachtet, die acht Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Der Ausbruch, der weniger als eine Millisekunde dauerte, ist auch einer der stärksten, die jemals beobachtet wurden.

Das Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte spielte eine entscheidende Rolle bei der Lokalisierung der Ursprungsgalaxie des FRB. Mithilfe des VLT konnten Astronomen feststellen, dass diese Galaxie älter und weiter entfernt ist als jede andere bekannte FRB-Quelle. Es wird auch angenommen, dass sie Teil einer kleinen Gruppe verschmelzender Galaxien ist.

Diese Entdeckung hat wichtige Auswirkungen auf das Verständnis der Zusammensetzung des Universums. Aktuelle Methoden zur Messung der Masse des Universums haben zu widersprüchlichen Ergebnissen geführt und das Standardmodell der Kosmologie in Frage gestellt. Durch den Einsatz von FRBs als Werkzeug hoffen Astronomen, Einblicke in die „fehlende“ Materie zu gewinnen, die zwischen Galaxien existiert.

Schnelle Funkstöße haben die einzigartige Fähigkeit, ionisiertes Material zu erkennen, selbst in einem Raum, der als fast leer gilt. Dadurch können Astronomen die Menge an Materie messen, die zwischen Galaxien vorhanden ist. Die Entdeckung von FRB 20220610A bestätigt die Existenz der „Macquart-Relation“, die besagt, dass ein schneller Radioausbruch umso mehr diffuses Gas zwischen Galaxien freilegt, je weiter er entfernt ist.

Während die genaue Ursache schneller Funkausbrüche noch unbekannt ist, bestätigt diese jüngste Entdeckung, dass es sich dabei um häufige Ereignisse im Kosmos handelt. Astronomen glauben, dass die Untersuchung dieser Ausbrüche nicht nur dabei helfen wird, Materie zwischen Galaxien aufzuspüren, sondern auch zu einem besseren Verständnis der Struktur des Universums beitragen wird.

Obwohl diese Entdeckung die aktuellen Grenzen der Teleskopfähigkeiten darstellt, bieten zukünftige Fortschritte noch größere Möglichkeiten. Das Square Kilometre Array Observatory baut derzeit zwei Radioteleskope in Südafrika und Australien, die in der Lage sein werden, Tausende von FRBs zu erkennen, auch solche, die viel weiter entfernt sind. Darüber hinaus wird das bevorstehende Extremely Large Telescope, das in Chile gebaut wird, Astronomen die Möglichkeit geben, noch weiter entfernte Ursprungsgalaxien von Ausbrüchen zu untersuchen.

Diese bedeutende Entdeckung eröffnet neue Wege für die Erforschung und Erforschung der verborgenen Geheimnisse des Universums. Durch die Nutzung der Kraft schneller Radiostöße sind Astronomen in der Lage, die Grenzen unseres Verständnisses zu erweitern und Licht in die Geheimnisse des Kosmos zu bringen.

