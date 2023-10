Was erwärmt die Korona der Sonne? Neue Erkenntnisse aus dem Solar Orbiter

Wissenschaftler rätseln seit langem über die Frage, was die Korona der Sonne erwärmt. Die Korona ist die Schicht aus diffusem Plasma, die die Sonne umgibt und nur während einer totalen Sonnenfinsternis sichtbar ist. Obwohl die Korona heißer ist als die Sonnenoberfläche, die Temperaturen von 6,500 K erreicht, ist sie blassweiß, fast rosa und hat eine Temperatur von über einer Million Kelvin. In einer neuen Studie, die in The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht wurde, haben Forscher möglicherweise endlich die Antwort gefunden.

Die Studie nutzte Daten, die vom NASA/ESA Solar Orbiter gesammelt wurden, einem Raumschiff, das mit verschiedenen Instrumenten ausgestattet ist, um Magnetfelder, Sonnenwinde und hochenergetische Teilchen zu messen und hochauflösende Bilder der Sonnenoberfläche aufzunehmen. Während einer engen Annäherung im Oktober 2022 nahm der Extreme Ultraviolet Imager (EUI) des Solar Orbiters detaillierte Bilder kleiner Plasmabögen auf, während der Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI) die magnetische Polarität der Sonnenoberfläche in derselben Region maß.

Die Ergebnisse zeigten, dass kleine Schwankungen der magnetischen Polarität die Bildung von Plasmabögen selbst in ruhigen Perioden der Sonnenaktivität vorantreiben können. Das bedeutet, dass selbst dann, wenn die Sonne keine intensiven Eruptionen wie Protuberanzen und Sonneneruptionen erlebt, immer noch genügend Aktivität vorhanden ist, um die Korona heiß zu halten. Diese kleinen Oberflächenmagnetfelder sorgen für eine ständige Aktivität, die die hohe Temperatur der Korona aufrechterhält.

Der Solar Orbiter hat sich kürzlich erneut der Sonne genähert und noch mehr Daten gesammelt, die voraussichtlich weitere Geheimnisse über unseren Stern aufdecken. Mit seiner dynamischen Umlaufbahn, die ihn gelegentlich näher an die Sonne als an Merkur bringt, revolutioniert der Solar Orbiter unser Verständnis der Sonne und ihrer Dynamik.

Diese bahnbrechende Forschung wirft Licht auf den mysteriösen Erwärmungsmechanismus der Sonnenkorona und verdeutlicht die komplexe Beziehung zwischen Magnetfeldern und Plasmadynamik. Weitere Studien und Beobachtungen mit dem Solar Orbiter werden unser Verständnis der Sonne und ihrer Auswirkungen auf unser Sonnensystem weiter vertiefen.

Referenz:

– Chitta, LP, et al. „Flüchtige kleinräumige Oberflächenmagnetfelder bilden die Korona der ruhigen Sonne.“ The Astrophysical Journal Letters 956.1 (2023): L1.