Evolutionsgeschichte zeigt langsames Wachstum bei Krokodilen

Eine kürzlich in Current Biology veröffentlichte Studie mit dem Titel „Origins of slow Growth on the crocodilian stem lineage“ hat Aufschluss darüber gegeben, warum Krokodile, darunter Krokodile und Alligatoren, im Vergleich zu ihren nächsten lebenden Verwandten, den Vögeln, langsam wachsen. Das Forscherteam untersuchte die innere Struktur fossiler Knochen von 200 Millionen Jahre alten Krokodilvorfahren, sogenannten Crocodylomorphen, und stellte fest, dass sie langsam wuchsen, ähnlich wie moderne Krokodile.

Die Forscher waren überrascht, als sie herausfanden, dass das Knochengewebe dieser alten Krokodilmorphen aus einem Typ namens Parallelfaserknochen bestand, was auf eine Wachstumsrate zwischen ihren schnell wachsenden Vorfahren und den heutigen, langsamer wachsenden Krokodilen hinweist. Dieser Befund stellt die weit verbreitete Annahme in Frage, dass das langsame Wachstum lebender Krokodile mit ihrem sesshaften, semi-aquatischen Lebensstil zusammenhängt. Diese frühen Krokodylomorphen waren aktive und vollständig terrestrische Tiere und nicht die weitläufigen Raubtiere aus dem Hinterhalt, die es heute gibt.

Die Studie umfasste auch die Untersuchung von Fossilien eines neu entdeckten riesigen Krokodil-Vorfahren, der vor 210 Millionen Jahren in Südafrika lebte. Die Forscher analysierten die Knochen unter einem Hochleistungsmikroskop, um das Sterbealter, die jährliche Wachstumsrate und die Eigenschaften des Knochengewebes zu bestimmen. Beim Vergleich des neuen Exemplars mit anderen bekannten Arten identifizierten sie es als einen sehr frühen Vorfahren des Krokodils, möglicherweise den frühesten Vertreter der Gruppe, zu der auch moderne Krokodile gehören.

Die Forscher fanden heraus, dass die Riesenart langsamer wuchs als andere große Reptilien ihrer Zeit, beispielsweise Dinosaurier. Diese langsame Wachstumsstrategie hielt an und verlangsamte sich bei neueren Krokodilarten weiter. Langsames Wachstum wurde zu einem Merkmal aller bekannten Krokodilmorphen, die von ihren alten Vorfahren abstammen, und ermöglichte es ihnen, ein Massenaussterben am Ende der Trias zu überleben.

Andererseits wird angenommen, dass Dinosaurier das Massensterben durch schnelles Wachstum überlebt haben. Dieses Ereignis führte in der folgenden Ära zur Koexistenz von schnell wachsenden Dinosauriern und langsam wachsenden Krokodilmorphen und legte schließlich den Grundstein für die Wachstumsunterschiede, die bei ihren modernen Nachkommen, Vögeln und Krokodilen beobachtet wurden.

Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass die unterschiedliche Wachstumsrate zwischen Vögeln und Krokodilen schon früh in der Evolutionsgeschichte der Gruppe festgestellt wurde, obwohl ihr gemeinsamer Vorfahre ein schnell wachsendes Tier war. Diese Forschung trägt zu unserem Verständnis der komplexen Faktoren bei, die Wachstumsmuster und evolutionäre Anpassungen bei verschiedenen Arten beeinflussen.

