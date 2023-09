Der verbesserte Röntgenlaser von SLAC erzeugt erste Röntgenstrahlen und leitet damit eine neue Ära in der Forschung ein

By

Der Freie-Elektronen-Röntgenlaser (XFEL) der Linac Coherent Light Source (LCLS) im SLAC National Accelerator Laboratory des Energieministeriums hat nach einer umfassenden Modernisierung erfolgreich seine ersten Röntgenstrahlen erzeugt. Dieses als LCLS-II bekannte Upgrade bietet beispiellose Fähigkeiten, die die wissenschaftliche Forschung mit Röntgenstrahlen revolutionieren werden.

Wissenschaftler auf der ganzen Welt sind bestrebt, die Vorteile des verbesserten Röntgenlasers zu nutzen, um ihre Forschungsprogramme voranzutreiben. Die erweiterten Fähigkeiten von LCLS-II werden es Wissenschaftlern ermöglichen, Quantenmaterialien mit beispielloser Auflösung zu untersuchen, was zu Fortschritten in der Informatik und Kommunikation führen wird. Es wird auch die Untersuchung flüchtiger chemischer Ereignisse ermöglichen, um nachhaltige Industrien und saubere Energietechnologien zu entwickeln. Darüber hinaus können Forscher die Funktionen biologischer Moleküle untersuchen, um neue Arzneimittel zu entwickeln und wissenschaftliche Phänomene in kürzester Zeit zu erforschen.

Dieser Erfolg ist der Höhepunkt von über einem Jahrzehnt Arbeit und einem mehrjährigen, 1.1 Milliarden US-Dollar teuren Modernisierungsprojekt, an dem Tausende von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Technikern beteiligt waren. Die erfolgreiche Erzeugung von Röntgenstrahlen stellt einen bedeutenden Meilenstein im Engagement von SLAC für die Weiterentwicklung der Röntgenwissenschaft dar.

XFELs sind leistungsstarke Werkzeuge, die ultrahelle, ultrakurze Röntgenlichtimpulse erzeugen und es Wissenschaftlern ermöglichen, das Verhalten von Molekülen, Atomen und Elektronen mit beispielloser Detailgenauigkeit zu beobachten. XFELs haben maßgeblich zu wissenschaftlichen Durchbrüchen beigetragen, unter anderem zur Aufnahme des ersten „molekularen Films“ und zur Untersuchung der Absorption von Sonnenlicht durch Pflanzen und Algen.

LCLS-II bringt die Röntgenwissenschaft auf ein völlig neues Niveau und erzeugt bis zu eine Million Röntgenimpulse pro Sekunde, eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorgänger. Der verbesserte Röntgenlaser wird außerdem eine durchschnittliche Helligkeit haben, die 10,000-mal heller ist als sein Vorgänger, und stellt damit einen neuen Weltrekord für die leistungsstärksten Röntgenlichtquellen auf.

Der Erfolg von LCLS-II ist das Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung mehrerer Institutionen, darunter fünf nationale US-Labore und eine Universität. Der revolutionäre supraleitende Beschleuniger, eine Schlüsselkomponente von LCLS-II, wurde durch Partnerschaften mit Fermilab und der Thomas Jefferson National Accelerator Facility entwickelt.

Mit den erweiterten Fähigkeiten von LCLS-II erhalten Wissenschaftler neue Möglichkeiten, ihr Wissen in einem breiten Spektrum von Disziplinen zu erweitern und so zu sauberer Energie, Grundlagenforschung und nationalen Sicherheitsinitiativen beizutragen.

Quelle: SLAC National Accelerator Laboratory