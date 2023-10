Entdecken Sie die Schönheit des Novemberhimmels

Der Himmel verändert sich, je tiefer wir in den November vordringen. Die Sonne geht nicht nur früher unter, sondern sinkt auch weiter unter den Horizont, was zu einem dunkleren Himmel führt. Da weniger Sonnenstrahlen von der Erdatmosphäre reflektiert werden, wird der Kontrast zwischen den Sternen und dem tiefschwarzen Hintergrund deutlicher und es entsteht ein atemberaubender Anblick. Auch wenn wir den Eindruck haben, dass es am Himmel von Millionen von Sternen wimmelt, ist das nicht ganz richtig. Selbst in den dunkelsten Nächten kann das bloße Auge nur etwa 2,500 Sterne erkennen.

Eines der faszinierendsten Sternbilder, die man im November beobachten kann, ist Orion, der große mythologische Jäger. Wenn Sie gegen 11 Uhr in Richtung Osthorizont blicken, werden Sie drei helle Sterne bemerken, die eine Linie bilden. Diese Sterne stellen den Gürtel des Orion dar und bleiben bis zum Morgengrauen sichtbar. Darüber hinaus verfügt Orion über weitere prominente Sterne wie Beteigeuze, einen massereichen Stern, der sich dem Ende seines Lebens nähert, und Rigel, einen massereichen Stern in seiner Blütezeit. Wenn Sie der Gürtellinie des Orion nach links unten folgen, treffen Sie auf Sirius, der aufgrund seiner Nähe zur Erde der hellste Stern sowohl auf der Nord- als auch auf der Südhalbkugel zu sein scheint.

Wenn Sie die Sterne betrachten, können Sie nicht umhin, ihr Funkeln zu bemerken. Dieses Phänomen tritt aufgrund atmosphärischer Turbulenzen auf, die durch Temperaturschwankungen verursacht werden. Die Atmosphäre beugt und spaltet das Sternenlicht, was zu funkelnden Helligkeits- und Farbveränderungen führt. Astronomen wenden verschiedene Techniken an, um die Auswirkungen des Funkelns abzuschwächen, beispielsweise die Positionierung von Teleskopen auf hohen Bergen und in trockenen Gebieten. Sie verwenden außerdem Teleskope mit adaptiver Optik, die ihre Spiegel schnell anpassen können, um den durch Funkeln verursachten Verzerrungen entgegenzuwirken. Darüber hinaus nutzen Astronomen Bleistiftstrahllaser, um „künstliche Sterne“ zu erzeugen und atmosphärische Störungen zu kompensieren.

Um jedoch die atmosphärischen Beschränkungen wirklich zu überwinden, greifen Astronomen auf Weltraumteleskope zurück. Indem sie Teleskope einige hundert Kilometer über der Erde positionieren, können sie das Licht von Himmelsobjekten ohne atmosphärische Störungen einfangen. Dieser Aussichtspunkt ermöglicht unglaublich detaillierte und beispiellose Bilder, die mit bodengestützten Observatorien nicht möglich sind. Kein Wunder, dass sich das Hubble-Weltraumteleskop im Weltraum befindet!

Der November bietet auch himmlische Freuden zum Beobachten. Der strahlende Jupiter dominiert den Abendhimmel, während Venus den Morgenhimmel ziert. Am 9. November entfaltet sich ein bezauberndes Schauspiel, wenn sich die Mondsichel und die Venus am Morgen vereinen. Darüber hinaus wird Jupiter am 24. und 25. nach Sonnenuntergang in der Nähe des Mondes erscheinen. Verpassen Sie nicht den alljährlichen Leoniden-Meteorschauer, der in der Nacht des 17. seinen Höhepunkt erreicht. Während der diesjährige Schauer möglicherweise erst im Jahr 2034 sein maximales Potenzial erreicht, bieten der dunkle Himmel und das fehlende Mondlicht die Möglichkeit, etwa 15 bis 20 Meteore pro Stunde zu beobachten.

Vergessen Sie also nicht, nach oben zu schauen und in die faszinierenden Wunder des Novemberhimmels einzutauchen.