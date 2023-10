Alte DNA in 6 Millionen Jahre alten fossilen Schildkrötenknochen gefunden

By

Wissenschaftler haben Spuren alter DNA in den fossilen Knochen einer 6 Millionen Jahre alten ausgestorbenen Schildkröte entdeckt. Dieser Befund legt nahe, dass genetisches Material viel länger erhalten bleiben kann als bisher angenommen.

Das Fossil wurde an der Karibikküste Panamas gefunden und gehörte zu einer Schildkrötenart der Gattung Lepidochelys, die noch heute in Form der Kemp-Bastardschildkröte und der Oliven-Bastardschildkröte existiert. Obwohl die genaue Art des Fossils ungewiss ist, wird angenommen, dass es sich um eine neu entdeckte ausgestorbene Art handelt.

In einer aktuellen Studie entdeckten Forscher „kernartige“ innere Strukturen innerhalb der erhaltenen Knochenzellen, sogenannte Osteozyten, der Schildkröte. Da der Zellkern das Organell ist, das die DNA in den Zellen beherbergt, führte das Team einen Test auf das Vorhandensein von genetischem Material durch, der ein positives Ergebnis lieferte. Dies wurde bisher nur bei zwei Dinosaurierfossilien berichtet.

Dies ist zwar ein starker Beweis für das Vorhandensein von DNA in den Knochenzellen der Schildkröte, aber kein endgültiger Beweis. Um den Befund zu bestätigen, müssten die Forscher die DNA direkt identifizieren und sequenzieren. Die älteste DNA, die vollständig geborgen und sequenziert wurde, stammt von einem 1.2 Millionen Jahre alten Mammut, was das Vorhandensein von DNA in einer 6 Millionen Jahre alten Schildkröte noch bemerkenswerter macht.

Die Entdeckung stellt das herkömmliche Verständnis der biomolekularen Konservierung in Frage, da sie darauf hindeutet, dass genetisches Material Millionen von Jahren bestehen bleiben kann, selbst in wärmeren Umgebungen, die für die Konservierung von DNA nicht ideal sind.

Die Untersuchung der Genetik der alten Lepidochelys-Schildkröte könnte wertvolle Einblicke in ihre Evolutionsgeschichte liefern. Derzeit ist sehr wenig über die Art bekannt, und das Verständnis ihrer genetischen Ausstattung kann bei den Erhaltungsbemühungen für ihre lebenden Artgenossen hilfreich sein.

Die im Journal of Vertebrate Paleontology veröffentlichte Forschung zeigt das Potenzial für die DNA-Konservierung in Proben aus niedrigeren Breiten und erweitert damit unser Wissen über die biomolekulare Konservierung.

