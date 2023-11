Die Untersuchung zum Umgang der Regierung mit der Covid-19-Pandemie wird mit der Aussage des Chief Medical Officer fortgesetzt

In einem mit Spannung erwarteten Auftritt wird Sir Chris Whitty, der Chief Medical Officer des Vereinigten Königreichs, heute im Rahmen der laufenden Covid-19-Untersuchung aussagen. Sir Whitty, der während der Pandemie zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten des Landes wurde, wird voraussichtlich den gesamten Dienstag damit verbringen, Einblicke in den Umgang der Regierung mit der Krise zu geben.

Diese Aussage von Sir Whitty folgt auf den jüngsten Auftritt des ehemaligen wissenschaftlichen Chefberaters Sir Patrick Vallance, der seine Einblicke in den Entscheidungsprozess des ehemaligen Premierministers Boris Johnson und seines Teams bot. Die Tagebucheinträge von Sir Vallance haben außergewöhnliche Einblicke in das Innenleben der Regierung in dieser herausfordernden Zeit gewährt.

Lady Hallett, die die Untersuchung leitet, erklärte am Montag, dass Herr Johnson von den ihm vorgelegten komplexen Daten und Grafiken „verblüfft“ zu sein schien. Es gab Fälle, in denen er Schwierigkeiten hatte, wissenschaftliche Informationen zu behalten, was zu Fragen über die Entscheidungsfindung und Reaktion der Regierung auf die Pandemie führte.

Eine Initiative, die auf Kritik gestoßen ist, ist das „Eat Out to Help Out“-Programm von Herrn Sunak, das im August 2020 ins Leben gerufen wurde, um Restaurants und Lokale nach der Sperrung zu unterstützen. Sir Whitty wird wahrscheinlich mit Fragen im Zusammenhang mit seinen früheren privaten Kommentaren konfrontiert werden, in denen er das Programm als „auswärts essen, um dem Virus zu helfen“ bezeichnete. Ziel der Untersuchung ist es, die Auswirkungen und Wirksamkeit solcher Regierungsmaßnahmen vollständig zu verstehen.

Im weiteren Verlauf der Untersuchung wird erwartet, dass Sir Jonathan Van-Tam, Sir Whittys ehemaliger Stellvertreter, später in der Woche ebenfalls Beweise vorlegen wird. Die Aussagen dieser Schlüsselfiguren geben Aufschluss über den Entscheidungsprozess und die Maßnahmen der Regierung und tragen zu einem umfassenden Verständnis des Umgangs mit der Covid-19-Pandemie im Vereinigten Königreich bei.

-

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist die Covid-19-Anfrage?

Bei der Covid-19-Untersuchung handelt es sich um eine Untersuchung zum Umgang der Regierung mit der Covid-19-Pandemie im Vereinigten Königreich. Ziel ist es, den Entscheidungsprozess, die umgesetzten Maßnahmen und die allgemeine Reaktion auf die Krise zu bewerten.

Wer ist Sir Chris Whitty?

Sir Chris Whitty ist der Chief Medical Officer des Vereinigten Königreichs. Er spielte eine herausragende Rolle bei der Beratung der Regierung in Fragen der öffentlichen Gesundheit, insbesondere während der Covid-19-Pandemie.

Was ist der Zweck der Aussage von Sir Chris Whitty?

Es wird erwartet, dass die Aussage von Sir Chris Whitty Aufschluss über den Umgang der Regierung mit der Covid-19-Pandemie gibt. Er wird wahrscheinlich zu wichtigen Entscheidungen, Richtlinien und Initiativen wie dem „Eat Out to Help Out“-Programm befragt.

Was ist das „Eat Out to Help Out“-Programm?

Das Programm „Eat Out to Help Out“ war eine Regierungsinitiative, die im August 2020 ins Leben gerufen wurde, um die Gastronomie und das Gastgewerbe nach dem Lockdown zu unterstützen. Es bot vergünstigte Mahlzeiten an, um die Menschen zum Essen zu ermutigen und die Wirtschaft anzukurbeln.