Sir Brian May unterstützt stolz die erfolgreiche Asteroidenprobenentnahme der NASA

Sir Brian May, Queen-Gitarrist und Astrophysiker, drückte seinen großen Stolz darüber aus, Teil des Teams zu sein, das erfolgreich die ersten Asteroidenproben der NASA aus dem Weltraum gesammelt hat. Die Raumsonde Osiris-Rex setzte eine Kapsel frei, die etwa 250 g Steine ​​und Staub enthielt, die während eines Vorbeiflugs an der Erde vom Asteroiden Bennu gesammelt wurden. Diese Kapsel landete sicher in der Wüste von Utah in der Nähe von Salt Lake City. Sir Brian spielte eine entscheidende Rolle bei der Ermittlung des optimalen Standorts für die Probenentnahme.

Obwohl er bei dem bedeutsamen Anlass, da er für eine Queen-Tournee probte, nicht anwesend sein konnte, sandte Sir Brian eine herzliche Botschaft der Unterstützung an die NASA und ihr engagiertes Team. Er gratulierte allen an der Mission Beteiligten zu ihrer harten Arbeit und wünschte ihnen einen schönen Probenrückgabetag. Sir Brian lobte auch seinen „lieben Freund“ Dante Lauretta, mit dem er an der Erstellung des Buches „Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid“ zusammengearbeitet hat, einem umfassenden 3D-Atlas des Asteroiden.

Diese erfolgreiche Probenentnahme stellt einen bedeutenden Meilenstein sowohl für die NASA als auch für globale Raumfahrtagenturen dar, da es sich um die erste Mission dieser Art seit 2020 handelt. Sie unterstreicht die Fortschritte in der Weltraumforschung und unterstreicht die Bedeutung der Untersuchung von Asteroiden, um Einblicke in die Ursprünge unseres Planeten zu gewinnen Sonnensystem und potenzielle Ressourcen für zukünftige Missionen.

