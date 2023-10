Erforschung des überraschenden Phänomens der Lichtstreuung durch ein einzelnes Atom

Forscher am Fachbereich Physik der Humboldt-Universität zu Berlin haben eine bahnbrechende Entdeckung über die Streuung von Licht an einem einzelnen Atom gemacht. Das von Jürgen Volz und Arno Rauschenbeutel geleitete Team hat seine Ergebnisse in der renommierten Fachzeitschrift Nature Photonics veröffentlicht. Diese neuen Erkenntnisse geben nicht nur Aufschluss über das Verhalten von Licht auf mikroskopischer Ebene, sondern bergen auch Potenzial für Fortschritte in der Quantenkommunikation.

Nach der Hypothese von Max Planck aus dem Jahr 1900 tauscht Licht Energie mit Materie in diskreten Einheiten, sogenannten Quanten, aus. Albert Einstein schlug später vor, dass diese Quanten oder Photonen die Grundteilchen des Lichts seien. Heutzutage sind Fotodioden in der Lage, ein einzelnes Photon zu detektieren, indem sie die Detektion in kurze Stromimpulse umwandeln.

Wenn ein einzelnes Atom durch einen Laserstrahl zur Fluoreszenz angeregt wird, verhält sich das resultierende Fluoreszenzlicht anders als das Laserlicht, das es angeregt hat. Während im Laserlicht Photonen gleichzeitig auftreten, streut ein einzelnes Atom jeweils nur ein Photon. Die Forscher fanden jedoch heraus, dass, wenn zwei Laserphotonen gleichzeitig auf ein einzelnes Atom treffen, das Atom ein Photon absorbiert, das zweite jedoch passieren lässt. Das absorbierte Photon wird dann in eine zufällige Richtung emittiert, bevor das Atom ein weiteres Photon absorbieren kann.

Die überraschende Entdeckung kam, als das Forscherteam mithilfe eines Filters eine bestimmte Farbkomponente aus dem Fluoreszenzlicht entfernte. Sie beobachteten, dass sich der Strom einzelner Photonen in gleichzeitig detektierte Photonenpaare verwandelte. Dieser unerwartete Effekt stellt unsere alltägliche Wahrnehmung in Frage und widerspricht früheren Annahmen über die Streufähigkeit eines einzelnen Atoms.

Neben seiner faszinierenden Natur hat dieses Phänomen auch praktische Auswirkungen auf Quantentechnologien. Die durch diesen Prozess erzeugten Photonenpaare sind quantenmechanisch verschränkt und ermöglichen Phänomene wie die Teleportation von Quantenzuständen. Die Forscher glauben, dass die Verwendung einzelner Atome als Quellen für verschränkte Photonenpaare bestehende Quellen in Bezug auf Helligkeit und Kompatibilität mit Quantenrepeatern und Quantengattern, die in der Quantenkommunikation über große Entfernungen verwendet werden, übertrifft.

Die Fähigkeit, das Verhalten von Licht auf atomarer Ebene zu manipulieren und zu verstehen, eröffnet neue Möglichkeiten im Bereich der Quantenkommunikation und Informationsverarbeitung. Diese Forschung erinnert daran, dass unsere alltäglichen Intuitionen möglicherweise nicht immer mit den komplizierten Abläufen der mikroskopischen Welt übereinstimmen.

FAQ

Welche Bedeutung hat die Forschung des Fachbereichs Physik der Humboldt-Universität?

Die Forschung liefert neue Erkenntnisse über das Streuverhalten von Licht an einem einzelnen Atom und seine möglichen Anwendungen in der Quantenkommunikation.

Was haben die Forscher herausgefunden?

Die Forscher fanden heraus, dass sich der Strom einzelner Photonen in Photonenpaare umwandelt, die gleichzeitig erfasst werden, wenn eine bestimmte Farbkomponente aus dem von einem einzelnen Atom emittierten Fluoreszenzlicht entfernt wird.

Wie wirkt sich diese Entdeckung auf die Quantenkommunikation aus?

Die durch diesen Prozess erzeugten verschränkten Photonenpaare finden praktische Anwendungen in der Quantenkommunikation, beispielsweise zur Teleportation von Quantenzuständen und zur Kompatibilität mit Quantenrepeatern und Quantengattern.

Was ist quantenmechanische Verschränkung?

Unter quantenmechanischer Verschränkung versteht man ein Phänomen, bei dem zwei Teilchen so verbunden werden, dass der Zustand des einen Teilchens vom Zustand des anderen abhängig ist, unabhängig von der physikalischen Entfernung zwischen ihnen.

Wie kann diese Forschung zu Fortschritten in der Quantentechnologie beitragen?

Durch das Verständnis des Streuverhaltens einzelner Atome und ihrer Fähigkeit, verschränkte Photonenpaare zu erzeugen, können Forscher effizientere und hellere Quanteninformationsquellen für Anwendungen in der Quantenkommunikation und Informationsverarbeitung entwickeln.