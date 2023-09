Zusammenfassung:

Forscher der Huazhong-Universität für Wissenschaft und Technologie in Wuhan, China, haben eine Methode zur Erzeugung von Mikrowellensignalen mit Amplitudenumtastung (ASK) im Einseitenbandformat (SSB) mithilfe der Mikrowellenphotoniktechnik vorgeschlagen. Diese Technik überwindet die Einschränkungen der herkömmlichen elektrischen Mikrowellentechnologie und ermöglicht die Erzeugung hochfrequenter ASK-Mikrowellensignale mit großer Bandbreite.

Amplitude Shift Keying (ASK) ist ein Ultrabreitband-Mikrowellensignal, das in der elektronischen Kriegsführung, in der drahtlosen Kommunikation und in Radarsystemen Anwendung findet. Die herkömmlichen Methoden zur Erzeugung von ASK-Mikrowellensignalen mittels analoger Hochfrequenzmischung und direkter digitaler Synthese unterliegen jedoch Einschränkungen hinsichtlich der Trägerfrequenz und der Codierungsbitrate der Signale. Forscher sind daran interessiert, die Mikrowellenphotoniktechnik als Lösung für diese Einschränkungen zu erforschen.

Bei der Mikrowellenphotoniktechnik wird optische Schwebung zur Erzeugung von Mikrowellensignalen genutzt. Die Bandbreiten von Fotodetektoren begrenzen jedoch typischerweise die höchste erreichbare Frequenz. Um die Mikrowellenfrequenz innerhalb der begrenzten Bandbreite des Fotodetektors zu maximieren, schlagen die Forscher die Verwendung von Mikrowellensignalen im Einseitenbandformat vor. Dieser Ansatz lockert die durch optoelektronische Geräte auferlegte Bandbreitenbeschränkung und ermöglicht höhere Kommunikationsgeschwindigkeiten.

Darüber hinaus ermöglicht der Einsatz der Einseitenbandmodulation höhere Mikrowellenfrequenzen, die über höhere Frequenzbänder übertragen werden können. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für Hochfrequenz-Kommunikationssysteme.

Die Forschung mit dem Titel „Photonische Erzeugung von ASK-Mikrowellensignalen im SSB-Format“ wurde in Frontiers of Optoelectronics veröffentlicht. Die vorgeschlagene Technik hat das Potenzial, die Erzeugung von ASK-Mikrowellensignalen zu revolutionieren und schnellere und effizientere Kommunikationssysteme zu ermöglichen.

Definitionen:

– Amplitude Shift Keying (ASK): Eine Modulationsform, bei der die Amplitude des Trägersignals variiert wird, um digitale Informationen darzustellen.

– Mikrowellenphotonik-Technik: Ein Forschungsgebiet, das Mikrowellen- und optische Technologien kombiniert, um Mikrowellensignale mithilfe optischer Komponenten zu erzeugen, zu verarbeiten und zu übertragen.

– Single Sideband (SSB): Eine Modulationstechnik, die ein Seitenband des Signals überträgt und gleichzeitig das andere Seitenband und das Trägersignal unterdrückt.

– Optoelektronische Geräte: Geräte, die elektrische Signale in optische Signale umwandeln oder umgekehrt.

