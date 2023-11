Neue Technik ermöglicht die präzise Adressierung und Erkennung einzelner Seltenerdionen in Nanopartikeln

Wissenschaftler sind ständig auf der Suche nach den effizientesten und zuverlässigsten Plattformen zur Verarbeitung von Quanteninformationen. Ein Hauptziel besteht darin, ein System zu entwickeln, das nicht nur Quantenoperationen mit hoher Genauigkeit und Geschwindigkeit ausführen kann, sondern auch eine Schnittstelle zu einem Quantennetzwerk bietet. Dies würde die Schaffung eines robusten Quanteninternets ermöglichen. Um dies zu erreichen, benötigen Wissenschaftler ein System, das eine Verschränkung zwischen langlebigen Materie-Qubits und Photonen erzeugen kann und so eine verlustarme und schnelle Schnittstelle zwischen verschiedenen Knoten eines zukünftigen Quantennetzwerks ermöglicht.

In einer kürzlich in Optica veröffentlichten Studie hat ein Forscherteam des ICFO unter der Leitung von Prof. Hugues de Riedmatten eine neue Technik entwickelt, die diese Herausforderungen angeht. Durch die Verwendung von mit Seltenerdionen dotierten Kristallen konnten die Forscher ein System mit den notwendigen Eigenschaften für eine effiziente Licht-Materie-Wechselwirkung und Einzelionenerkennung schaffen. Die Ionen wurden in Nanopartikeln gefangen und an eine Faser-Mikrokavität gekoppelt.

Das Team züchtete mit Erbiumionen dotierte Nanopartikel, wobei jedes Nanopartikel etwa 1000 Er-Ionen enthielt. Anschließend wurden diese Nanopartikel auf einen Spiegel gelegt und auf etwa 6 Kelvin abgekühlt. Durch die Ausrichtung eines auf einer optischen Faser hergestellten gekrümmten Spiegels mit einem Nanopartikel wurde ein Hohlraum gebildet. Mit diesem Aufbau konnten die Forscher einzelne Seltenerdionen innerhalb des Nanopartikels präzise ansprechen und nachweisen.

Der Vorteil der Verwendung von Nanopartikeln besteht darin, dass ihr reduziertes Volumen eine hohe Ionendichte bei gleichzeitig geringem durchschnittlichen physikalischen Abstand zwischen ihnen ermöglicht. Dadurch wird sichergestellt, dass die Frequenzen der Ionen deutlich genug sind, um vollständig unterscheidbar zu sein, sodass einzelne Ionen angesprochen werden können. Die Forscher zeigten, dass innerhalb des Nanopartikels eine Konstellation interagierender Ionen zu finden ist, was es zu einem potenziellen Kandidaten für ein Quanteninformationsverarbeitungssystem im kleinen Maßstab macht.

Diese Entwicklung eröffnet neue Möglichkeiten für die Herstellung von Quantengeräten und die Weiterentwicklung von Quantencomputer- und Kommunikationstechnologien. Durch das Verständnis und die Kontrolle einzelner Seltenerdionen in Nanopartikeln können Wissenschaftler neue Wege zur Verarbeitung von Quanteninformationen und zum Aufbau effizienterer Quantennetzwerke erschließen.

FAQ

1. Was sind Qubits?

Qubits sind die Grundbausteine ​​der Quanteninformation. Dabei kann es sich um physikalische Systeme wie supraleitende Schaltkreise, eingefangene Atome oder Defekte in Festkörpern handeln, die Quanteninformationen in verschiedenen Zuständen kodieren.

2. Wie interagieren Qubits miteinander?

Qubits können über verschiedene Methoden miteinander interagieren, beispielsweise über elektrische oder magnetische Felder, die vom Zustand des Qubits abhängig sind. Diese Wechselwirkungen sind entscheidend für die Durchführung von Quantenoperationen und die Schaffung einer Verschränkung zwischen Qubits.

3. Was sind mit Seltenerdionen dotierte Kristalle?

Mit Seltenerdionen dotierte Kristalle sind Festkörpermaterialien, die Ionen aus der Gruppe der Seltenerdelemente enthalten. Diese Kristalle verfügen über einzigartige Eigenschaften wie lange Kohärenzzeiten und unterschiedliche Grundzustände, die sie für die Licht-Materie-Wechselwirkung und die Quanteninformationskodierung geeignet machen.

4. Wie funktioniert die neue Technik?

Bei der neuen Technik werden mit Seltenerdionen dotierte Nanopartikel gezüchtet und auf einem Spiegel platziert. Durch die Ausrichtung eines gekrümmten Spiegels auf einer optischen Faser mit einem Nanopartikel entsteht ein Hohlraum. Dieser Aufbau ermöglicht die präzise Adressierung und Erkennung einzelner Seltenerdionen innerhalb des Nanopartikels und erleichtert so eine effiziente Licht-Materie-Wechselwirkung.

5. Welche möglichen Anwendungen gibt es für diese Technik?

Diese Technik eröffnet Möglichkeiten für die Herstellung von Quantengeräten und die Weiterentwicklung von Quantencomputer- und Kommunikationstechnologien. Durch das Verständnis und die Kontrolle einzelner Seltenerdionen in Nanopartikeln können Wissenschaftler neue Wege zur Verarbeitung von Quanteninformationen und zum Aufbau effizienterer Quantennetzwerke erkunden.

(Quelle: ICFO)