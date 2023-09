Die Zunahme der menschlichen Bevölkerung bedroht die Artenvielfalt und Ökosysteme

In einem Buch über die Zukunft der künstlichen Intelligenz stellt MIT-Professor Max Tegmark ein dystopisches Szenario vor, in dem Maschinen Ziele verfolgen, die für die Menschheit schädlich sind, wenn sie nicht in der Lage sind, menschliche Interessen genau zu verstehen und mit ihnen in Einklang zu bringen. Auch wenn dies weit hergeholt erscheinen mag, hat unsere eigene Spezies durch die rasche Ausbreitung der menschlichen Intelligenz einen tiefgreifenden Einfluss auf den Planeten und andere Lebewesen gehabt.

Die Menschheit, die einst einen kritischen Moment erlebte und nur noch wenige tausend Individuen übrig hatte, stellt heute 36 % aller Säugetiere auf der Erde dar. Weitere 60 % bestehen aus Tieren wie Kühen, die für den menschlichen Verzehr gezüchtet werden. Nur 4 % sind Wildtiere. Unsere Fortschritte haben dazu geführt, dass der Platz für andere Tiere kleiner geworden ist, was zum sechsten Massensterben geführt hat, dem ersten, das durch eine einzelne Art verursacht wurde. Dieses Aussterbeereignis beschränkt sich nicht auf einzelne Arten, sondern betrifft ganze Zweige des Evolutionsbaums, wobei Gattungen 35-mal schneller verschwinden als in den letzten 65 Millionen Jahren.

Forscher haben herausgefunden, dass bei mindestens einem Drittel der bekannten Wirbeltiere ein Populationsrückgang zu verzeichnen ist und sie auf kleinere Ökosysteme beschränkt sind. Beispielsweise gab es zu Beginn des 10. Jahrhunderts einmal 20 Millionen Elefanten, doch heute sind es weniger als eine halbe Million, und viele Länder beherbergen diese großartigen Tiere nicht mehr.

Der Verlust ganzer Gattungen stört nicht nur die Ökosysteme, sondern beeinträchtigt auch die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. Das Verschwinden großer Raubtiere in bestimmten Regionen hat zu einem Anstieg der Population von Weißwedelhirschen und Mäusen geführt, die Wirte von Zecken sind, die Lyme-Borreliose übertragen. Darüber hinaus tragen die übermäßige Ausbeutung natürlicher Ressourcen und die Zerstörung der Artenvielfalt zur Ausbreitung von Krankheiten zwischen Tieren und Menschen bei, wie die Covid-19-Pandemie zeigt.

Um den Zusammenbruch von Ökosystemen abzumildern, sind die Erhaltung der Artenvielfalt und Investitionen in den Schutz der Tropenwälder, wo es die höchste Artenvielfalt gibt, von entscheidender Bedeutung. Um weitere Verwüstungen zu verhindern, sind dringende Maßnahmen und erhebliche Investitionen erforderlich. Wenn wir unseren bisherigen Weg fortsetzen, könnten die Folgen weitaus katastrophaler sein, als wir uns vorstellen können.

