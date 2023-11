Eisschelfs in Nordgrönland verlieren aufgrund steigender Meerestemperaturen über ein Drittel ihres Volumens

By

Eine kürzlich in Nature Communications veröffentlichte Studie hat ergeben, dass die Eisschelfs in Nordgrönland in den letzten 50 Jahren einen erheblichen Volumenverlust erlitten haben. Mithilfe von Satellitenbildern und Klimamodellen stellten die Forscher fest, dass diese Schelfeise seit 35 mehr als 1978 % ihres Gesamtvolumens verloren haben, wobei drei Schelfeise vollständig einstürzten.

Der Schlüsselfaktor für diesen Verlust sind steigende Meerestemperaturen, die zu einem verstärkten Abschmelzen geführt haben. Die Studie unterstreicht den starken Einfluss der ozeanischen Kontrolle auf die Veränderungen des Schelfeises, da der beobachtete Anstieg des Schmelzens mit einem Anstieg der potenziellen Meerestemperatur einhergeht.

Grönland verfügt über eine riesige Menge Eis und das Abschmelzen seiner Eisschelfs gibt Anlass zur Sorge im Hinblick auf den Anstieg des Meeresspiegels. Zwischen 2006 und 2018 war der grönländische Eisschild mit über 17 % der zweitgrößte Verursacher des Meeresspiegelanstiegs. Der Ausfluss aus dem Schelfeis kann dramatische Folgen für den Anstieg des Meeresspiegels haben.

Ein bestimmtes Schelfeis, Steenbsy, erlebte von 2000 bis 2013 einen drastischen Volumenrückgang und sank auf nur noch 34 % seiner vorherigen Größe. Eisschelfs sind besonders anfällig für das Abschmelzen, da sie auf dem Ozean schwimmen, der eine erhebliche Menge an Wärme vom Planeten absorbiert.

Die Schwächung dieser Schelfeise hat auch zum Rückzug der Gletscher und zu einem verstärkten Eisabfluss in den Ozean geführt. Glaziologen haben beobachtet, dass dieses zunehmende Abschmelzen den Rückzug der Gletscher in der Region weiter beschleunigt hat.

Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die dringende Notwendigkeit, den steigenden Meerestemperaturen entgegenzuwirken. Die NASA hat zuvor berichtet, dass der Sommer 2023 die heißeste Jahreszeit war, die jemals auf der Erde gemessen wurde, mit Meerestemperaturen rund um Florida, die 100 Grad Fahrenheit überstiegen. Weltweit steigende Meerestemperaturen tragen zur Basalschmelze bei, die das Eis vom Boden her dünner macht.

Die Forscher warnen davor, dass die Grundschmelzraten bei künftigen Prognosen zum thermischen Antrieb der Ozeane wahrscheinlich weiter ansteigen oder auf einem hohen Niveau bleiben werden. Dies könnte erhebliche Auswirkungen auf die Stabilität der grönländischen Gletscher haben.

FAQ:

Was sind Schelfeise? Schelfeise sind dicke schwimmende Eisplattformen, die durch die Ausdehnung von Gletschern oder Eisschilden in den Ozean entstehen.

Schelfeise sind dicke schwimmende Eisplattformen, die durch die Ausdehnung von Gletschern oder Eisschilden in den Ozean entstehen. Warum ist das Schelfeis anfälliger für das Abschmelzen? Schelfeise sind anfälliger für das Abschmelzen als Gletscher oder Eisschilde, da sie auf dem Ozean schwimmen, der große Mengen an Wärme vom Planeten absorbiert.

Schelfeise sind anfälliger für das Abschmelzen als Gletscher oder Eisschilde, da sie auf dem Ozean schwimmen, der große Mengen an Wärme vom Planeten absorbiert. Welche Folgen hat das Abschmelzen des Schelfeises? Abschmelzende Eisschelfs tragen zum Anstieg des Meeresspiegels bei, da dadurch große Mengen Eis in den Ozean gelangen.