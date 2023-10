Vorhersage von Spindefekten in Siliziumkarbid: Ein Schritt zur Weiterentwicklung der Quantentechnologie

Forscher der Pritzker School of Molecular Engineering der University of Chicago haben eine Computerstudie durchgeführt, um die Entstehung spezifischer Spindefekte in Siliziumkarbid vorherzusagen. Die in Nature Communications veröffentlichten Ergebnisse ihrer Studie stellen einen wichtigen Schritt bei der Identifizierung von Herstellungsparametern für Spindefekte dar, die in Quantentechnologien verwendet werden können.

Spindefekte verstehen

Spindefekte in Halbleitern und Isolatoren sind Verunreinigungen oder falsch platzierte Atome in einem Festkörper, die einen elektronischen Spin tragen. Diese Eigenschaft kann zur Erzeugung von Qubits genutzt werden, der Grundeinheit der Quantentechnologien. Allerdings ist die Synthese von Spindefekten noch nicht vollständig optimiert und es gibt keine klare Strategie, diese Defekte nach spezifischen Spezifikationen zu konstruieren. In Siliziumkarbid, einem Material, das für seine Verfügbarkeit und sein Potenzial für Spin-Qubits bekannt ist, haben verschiedene Experimente unterschiedliche Empfehlungen für die Erzeugung gewünschter Spin-Defekte ergeben.

Eine Computerreise

Um die Entstehung von Spindefekten zu verstehen, nutzte das Forscherteam um Giulia Galli umfassende atomistische Simulationen. Sie konzentrierten sich auf die Vorhersage der Bildung einer bestimmten Art von Spindefekten, die als „Divacanzen“ bekannt sind und durch die Entfernung eines Silizium- und Kohlenstoffatoms aus Siliziumkarbid entstehen. Offene Stellen sind vielversprechend für Sensoranwendungen und Quantentechnologien.

Quantensensorik erschließen

Quantensensorik hat das Potenzial, magnetische und elektrische Felder zu erkennen und die Feinheiten komplexer chemischer Reaktionen aufzudecken. Um dieses Potenzial freizusetzen, müssen jedoch die richtigen Spindefekte oder Qubits an den richtigen Orten erzeugt werden. Das Team kombinierte mehrere Rechentechniken, um die Bewegungen von Atomen und Ladungen während der Defektbildung bei verschiedenen Temperaturen zu untersuchen.

Kontrollierbarkeit erreichen

Die Simulationen des Teams enthüllten die spezifischen Bedingungen, unter denen Doppelstellen-Spindefekte effizient und kontrollierbar in Siliziumkarbid gebildet werden können. Durch das Verständnis des komplexen Mechanismus der Defektbildung wird es möglich, unerwünschte störende Defekte zu vermeiden, die die gewünschten Erfassungsfähigkeiten von Spindefekten beeinträchtigen können. Die vom Forschungsteam entwickelten Rechenwerkzeuge können von Experimentatoren verwendet werden, um verschiedene Spindefekte in Siliziumkarbid und anderen Halbleitern zu erzeugen.

Zukünftige Richtungen

Das Team plant, seine rechnerischen Studien zu erweitern, um realistischere Bedingungen wie Oberflächen, Dehnungen und makroskopische Defekte einzubeziehen. Sie wollen auch verstehen, wie Oberflächen die Bildung von Spindefekten beeinflussen. Während weitere Arbeiten erforderlich sind, um ihr Werkzeug zu verallgemeinern, um ein breiteres Spektrum von Defektbildungsprozessen und Defektanordnungen vorherzusagen, zeigt die Proof-of-Principle-Studie des Teams die Fähigkeit, die Bedingungen, die für die Erzeugung gewünschter Spindefekte erforderlich sind, rechnerisch zu bestimmen. Mit kontinuierlicher Forschung und Algorithmusverbesserungen sind Fortschritte in der Quantentechnologie in greifbarer Nähe.

Quellen:

– Naturkommunikation (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41632-9