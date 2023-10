Studie zeigt, dass die Simulation hypothetischer Zeitreisen experimentelle Probleme löst

By

Forscher der Universität Cambridge haben eine Simulation entwickelt, die zeigt, wie die Manipulation der Verschränkung, ein Merkmal der Quantentheorie, Probleme lösen kann, die mit der Standardphysik unmöglich erscheinen. Die in Physical Review Letters veröffentlichte Studie untersucht das kontroverse Thema, ob Teilchen in der Zeit rückwärts reisen können, und verbindet es mit der Quantenmetrologie.

Quantenverschränkung ist ein Phänomen, bei dem nahe beieinander liegende Teilchen auch dann verbunden bleiben können, wenn sie getrennt werden. Dies ist die Grundlage des Quantencomputings, bei dem verbundene Teilchen komplexe Berechnungen durchführen, die klassische Computer nicht bewältigen können. In der Simulation verschränkt ein Experimentator zwei Teilchen, wobei ein Teilchen in einem Experiment verwendet wird. Nachdem er neue Informationen gewonnen hat, manipuliert der Experimentator das zweite Teilchen, um den früheren Zustand des ersten Teilchens zu ändern und so das Ergebnis des Experiments zu verändern.

Der Hauptautor David Arvidsson-Shukur erklärt die Simulation anhand der Analogie, jemandem ein Geschenk auf der Grundlage seiner Wunschliste zu schicken. In einem chronologieorientierten Szenario ist es unmöglich, im Voraus zu wissen, welches Geschenk man verschicken soll. Wenn der Absender die Wunschliste jedoch nach dem Versenden des Geschenks erhält, zeigt die Simulation, wie eine nachträgliche Änderung der vorherigen Aktion für den gewünschten Erfolg sorgen kann.

Um der hohen Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns der Simulation entgegenzuwirken, schlagen die Forscher vor, eine große Anzahl verschränkter Photonen zu senden und einen Filter zu verwenden, um sicherzustellen, dass nur die richtigen die Kamera erreichen. Co-Autor Aidan McConnell vergleicht dies mit dem Versenden mehrerer Geschenke und der anschließenden Information des Empfängers, welche Lieferungen er je nach gewünschtem Ergebnis verwerfen soll.

Der Bezug der Simulation zur Quantenmetrologie ist für technologische Anwendungen von Bedeutung. Durch die nachträgliche Veränderung der ursprünglichen Photonen können Forscher die Aufbereitung von Photonen in Experimenten optimieren, auch nachdem diese die Probe erreicht haben.

Während die Wahrscheinlichkeit, dass die Simulation fehlschlägt, bei 75 % liegt, betonen die Forscher, dass die Notwendigkeit eines Filters beruhigend sei. Dies deutet darauf hin, dass die Simulation nicht konsistent funktioniert und nicht mit den Prinzipien der Relativitätstheorie und anderen Theorien übereinstimmt, die unser derzeitiges Verständnis des Universums prägen.

Insgesamt zeigt diese Studie das Potenzial der Simulation von Zeitreiseszenarien zur Lösung experimenteller Probleme und zur Verbesserung der Ergebnisse in Quantenexperimenten.

Quellen:

– Briefe zur körperlichen Untersuchung (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.150202