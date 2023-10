Neue 3D-Simulation bietet Einblicke in die Morphologie von Kilonovae

By

Eine bahnbrechende dreidimensionale (3D) Computersimulation hat die in einer Kilonova beobachteten spektroskopischen Merkmale erfolgreich nachgebildet und damit Licht auf die Folgen einer Verschmelzung zweier Neutronensterne geworfen. Die von Wissenschaftlern des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung und der Queen's University Belfast durchgeführte Simulation stellt die Wechselwirkungen zwischen Elektronen, Ionen und Photonen innerhalb des während des Verschmelzungsereignisses ausgestoßenen Materials genau dar und bestimmt das durch Teleskope beobachtbare Licht.

Die Simulation deckt den gesamten Prozess einer Neutronensternverschmelzung ab, einschließlich der Neutroneneinfang-Nukleosynthese, der durch radioaktiven Zerfall freigesetzten Energie und dem Strahlungstransfer mit zig Millionen Atomübergängen schwerer Elemente. Durch die Verwendung eines 3D-Modells kann die Simulation das beobachtete Licht aus jedem Betrachtungswinkel genau vorhersagen. Bei Betrachtung aus einem nahezu senkrechten Winkel zur Umlaufebene der beiden Neutronensterne ähneln die simulierten Spektralverteilungen stark den beobachteten Merkmalen der Kilonova AT2017gfo.

Diese Errungenschaft stellt einen bedeutenden Fortschritt in unserem Verständnis der Ursprünge schwerer Elemente wie Platin und Gold dar, die bei der Verschmelzung von Neutronensternen entstehen. Ungefähr die Hälfte der Elemente, die schwerer als Eisen sind, entstehen in Umgebungen mit extremen Temperaturen und Neutronendichten, Bedingungen, die bei der Verschmelzung und anschließenden Explosion von Neutronensternen auftreten. Die bei diesem Prozess ausgestoßene Materie erzeugt instabile, neutronenreiche schwere Kerne, die schließlich zerfallen und Energie freisetzen, was zu einer hellen und schnell verblassenden Lichtemission führt.

Während die 3D-Simulation wertvolle Erkenntnisse liefert, liegen noch weitere Herausforderungen vor uns. Forscher müssen die Geschwindigkeit berücksichtigen, mit der sich die Spektralverteilung im Laufe der Zeit ändert, und die Eigenschaften von spät ausgeworfenem Material genau beschreiben. Zukünftige Fortschritte auf diesem Gebiet werden auf qualitativ hochwertigen atomaren und nuklearen experimentellen Daten beruhen, die von Einrichtungen wie dem FAIR zur Verfügung gestellt werden.

Die beispiellose Übereinstimmung zwischen der Simulation und der Beobachtung der Kilonova AT2017gfo vertieft unser Verständnis der komplexen Prozesse bei der Verschmelzung von Neutronensternen und der anschließenden Produktion schwerer Elemente. Mit weiteren Fortschritten auf diesem Gebiet werden Wissenschaftler in der Lage sein, präzisere Vorhersagen zu treffen und die Bedingungen zu entschlüsseln, unter denen diese Elemente synthetisiert wurden.

