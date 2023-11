Erforschung der Feinheiten des Elektronentransports in biologischen Nanodrähten

Elektronen sind die treibende Kraft hinter dem Stromfluss in herkömmlichen Leitungen. Allerdings haben Wissenschaftler in letzter Zeit ihre Aufmerksamkeit auf biologische Nanodrähte gerichtet, winzige Drähte aus Proteinen, wegen ihrer bemerkenswerten Fähigkeit, Elektronen über große Entfernungen zu transportieren. Eine vom Vermaas-Labor am MSU-DOE Plant Research Laboratory durchgeführte Forschungsstudie zielte darauf ab, mithilfe von Computersimulationen tiefer in die Feinheiten des Elektronentransports innerhalb dieser biologischen Nanodrähte einzutauchen.

Der Hauptautor Martin Kulke und das Vermaas-Laborteam nutzten Daten aus realen Experimenten, die im PRL Kramer-Labor durchgeführt wurden. Indem sie eine Lichtquelle auf einen Nanokristall aus Proteinen richteten, konnten sie die Geschwindigkeit berechnen, mit der sich angeregte Elektronen durch ihn bewegten. Die Hauptfrage, die sie beantworten wollten, war, warum sich der Elektronentransfer mit steigender Temperatur verlangsamt, im Gegensatz zur erwarteten Beschleunigung nanoskaliger Prozesse.

Als mögliche Erklärung betrachteten die Forscher, dass die Entfernungen, die die Elektronen innerhalb des Nanokristalls zurücklegen mussten, mit der Temperatur zunahmen. Dies wiederum würde die Bewegung der Elektronen durch die Proteinstruktur verlangsamen. Um diese Idee zu testen, führte das Team Simulationen von Protein-Nanokristallen bei verschiedenen Temperaturen durch.

Bei der Manipulation anderer Variablen als der Temperatur beobachteten die Forscher ein interessantes Verhalten hinsichtlich der Elektronenbewegung innerhalb der Nanodrähte. Durch die Änderung der Länge, Dicke und Breite des Nanodraht-Proteinnetzwerks wurden Engpässe sichtbar, die den Elektronenfluss innerhalb des Nanokristalls behinderten. Überraschenderweise ergab die Studie, dass der Elektronentransport in biologischen Nanodrähten von der Bewegung der Proteine ​​innerhalb des Drahtes abhängt.

„Je länger die Nanodrähte, desto weniger Elektronentransport, und je dicker die Nanodrähte, desto mehr Elektronentransport“, erklärt Kulke.

Während die praktische Anwendung biologischer Nanodrähte noch spekulativ ist, ist das Verständnis, wie man sie konstruieren kann, um den Elektronenfluss zu verbessern, von entscheidender Bedeutung für zukünftige Bemühungen, die die Integration biologischer Prozesse mit konventioneller Elektronik beinhalten.

