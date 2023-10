Können Würmer angstähnliche Gefühle empfinden?

Eine kürzlich von Forschern der Nagoya City University in Japan und der Northeastern University in den USA durchgeführte Studie legt nahe, dass der Fadenwurm Caenorhabditis elegans, ein winziger Spulwurm, angstähnliche Gefühle verspüren kann. Obwohl ihnen Augen, Wirbelsäule und Gehirn fehlten, zeigten die Würmer eine negative Reaktion, als sie einem kurzen Stromschlag ausgesetzt wurden, und flüchteten anschließend mehrere Minuten lang mit hoher Geschwindigkeit. Die Forscher glauben, dass diese anhaltende Reaktion auf einen angstähnlichen Gehirnzustand hinweist.

Während die Frage, ob Wirbellose ähnliche Emotionen wie Menschen empfinden können, weiterhin umstritten ist, deuten Erkenntnisse aus früheren Experimenten an Flusskrebsen, Hummeln und Fruchtfliegen darauf hin, dass sie nach bestimmten Reizen dauerhafte positive und negative kognitive Zustände erleben können. Charles Darwin selbst schrieb über den Ausdruck von Wut, Terror, Eifersucht und Liebe bei Insekten, obwohl dies hauptsächlich auf Anthropomorphisierung und nicht auf objektiven Experimenten beruhte.

Die objektive Messung von Emotionen bei Tieren war eine Herausforderung. Die Biologen David Anderson und Ralph Adolphs schlugen jedoch 2014 einen Rahmen vor, der Emotionen als innere, zentrale Zustände definiert, die durch bestimmte Reize ausgelöst werden. Um als emotionale Reaktion zu gelten, muss die Reaktion eines Tieres bestimmte Kriterien erfüllen, darunter Beständigkeit nach Wegfall des Reizes, Zunahme oder Abnahme als Reaktion auf das Ausmaß des Reizes, Dominanz anderer Verhaltensreaktionen und Konsistenz je nach Art des Reizes.

Das Verhalten von C. elegans als Reaktion auf Elektroschocks erfüllt mindestens drei dieser Kriterien, was darauf hindeutet, dass selbst Würmer grundlegende Emotionen wie Angst empfinden können. Nachdem sie 2 Sekunden lang einen elektrischen Wechselstrom gespürt hatten, flohen die Würmer noch mehr als zwei Minuten lang mit hoher Geschwindigkeit von der Schockstelle. Während dieses Angstzustandes ignorierten sie Nahrungsmittel in der Nähe, was darauf hindeutet, dass positive Reize durch den negativen emotionalen Zustand unterdrückt wurden. Es deutet auch darauf hin, dass diese emotionale Reaktion möglicherweise generalisiert ist, was bedeutet, dass sie durch verschiedene Reize und Auswirkungen auf andere Reize ausgelöst werden kann.

Die Forschung weist darauf hin, dass neuronale Schaltkreise in C. elegans Aufschluss über die Emotionsregulation im gesamten Tierreich geben könnten. Durch das Verständnis gemeinsamer Mechanismen emotionaler Reaktionen können Wissenschaftler Einblicke in die Entwicklung anhaltender negativer Emotionen gewinnen, die bei Stimmungsstörungen wie Depressionen auftreten. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um festzustellen, ob Spulwürmer als Reaktion auf Belohnungen wie Futter positive emotionale Zustände zeigen.

Die Studie wurde in der veröffentlichten Genetik.

Quellen:

– Genetische Studie, durchgeführt von Forschern der Nagoya City University und der Northeastern University.