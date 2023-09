Die Simons Foundation gibt die Empfänger der Independence Awards bekannt

Die Simons Foundation hat die 13 Empfänger ihrer prestigeträchtigen Independence Awards bekannt gegeben, die Forscher beim Übergang von einer betreuten Ausbildung zu unabhängigen Forschungspositionen unterstützen. Jeder Stipendiat erhält bis zu zwei Jahre Postdoktorandenunterstützung, einschließlich eines Jahresgehalts von 85,000 US-Dollar und einer Ressourcen- und beruflichen Weiterentwicklungszulage von 10,000 US-Dollar pro Jahr. Nach Erhalt einer Tenure-Track-Fakultätsstelle erhalten die Stipendiaten über einen Zeitraum von drei Jahren Zuschüsse in Höhe von insgesamt 600,000 US-Dollar.

Die drei Unabhängigkeitspreisprogramme werden von der Simons Collaboration on the Global Brain (SCGB), der Simons Collaboration on Plasticity and the Aging Brain (SCPAB) und der Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI) bereitgestellt. Diese Programme zielen darauf ab, Stipendiaten in den Wandel zur Forschungsunabhängigkeit einzubeziehen.

Die Transition to Independence (TTI) Awards, die vom SCGB und dem SCPAB vergeben werden, unterstützen Forscher in den Neurowissenschaften. Die SCGB TTI-Auszeichnungen konzentrieren sich auf die Untersuchung groß angelegter Schaltkreise mit Einzelzellauflösung, um die neuronale Kodierung und Dynamik zu verstehen, während sich die SCPAB TTI-Auszeichnungen auf die Neurowissenschaften des kognitiven Alterns ohne Krankheit konzentrieren. Beide Programme stehen Personen aus in den Neurowissenschaften unterrepräsentierten Gruppen offen, darunter auch Personen mit Behinderungen und benachteiligten Verhältnissen.

Der SFARI Bridge to Independence (BTI) Award akzeptiert Bewerber mit unterschiedlichem Hintergrund, die sich mit verschiedenen Aspekten der Autismuswissenschaft befassen, wie etwa Genetik, molekulare Mechanismen, Schaltkreise und Systeme sowie klinische Wissenschaft. SFARI ermutigt Bewerbungen von historisch unterrepräsentierten oder ausgeschlossenen Gruppen.

Alle Stipendiaten aus den drei Programmen werden Teil einer Lerngemeinschaft und beteiligen sich an Aktivitäten zur beruflichen Weiterentwicklung und zum Aufbau von Gemeinschaften. Sie nehmen an Workshops teil, erhalten Unterstützung von Wissenschaftlern und Mitarbeitern der Simons Foundation, treffen sich mit zugewiesenen externen Mentoren und nehmen an persönlichen Treffen von Ermittlern der Simons Foundation und Retreats zum Independence Award teil.

Die Bewerbungsfrist für die Independence Awards 2024 beginnt am 10. Oktober 2023. Weitere Informationen zu den Awards finden Sie auf der Informationsseite der Simons Foundation Independence Awards.

Definitionen:

SCGB: Simons Zusammenarbeit am globalen Gehirn

SCPAB: Simons Zusammenarbeit zu Plastizität und dem alternden Gehirn

SFARI: Autismus-Forschungsinitiative der Simons Foundation

Quellen:

– [Simons Foundation](simonsfoundation.org/independence-awards.html)