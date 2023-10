Neue Studie enthüllt Auswirkungen von Raumfahrzeugen auf die Erdatmosphäre

By

Forscher haben erhebliche Mengen an Metallen in Aerosolen in der Stratosphäre entdeckt, wahrscheinlich durch häufige Starts und Rückkehr von Raumfahrzeugen und Satelliten. Dieser Befund hat potenzielle Auswirkungen auf das Klima, die Ozonschicht und die Bewohnbarkeit der Erde.

Die von einem Wissenschaftlerteam unter der Leitung von Dan Murphy durchgeführte Studie ergab, dass die Masse der Metalle beim Wiedereintritt von Raumfahrzeugen die im natürlichen kosmischen Staub gefundene Masse bei weitem übersteigt. Das Team entdeckte mehr als 20 Elemente in ähnlichen Verhältnissen wie Raumfahrzeuglegierungen, darunter Lithium, Aluminium, Kupfer und Blei. Sie fanden außerdem heraus, dass fast 10 % der großen Schwefelsäurepartikel, die zum Schutz der Ozonschicht beitragen, Aluminium und andere Metalle von Raumfahrzeugen enthielten.

Wissenschaftler schätzen, dass bis 50,000 bis zu 2030 weitere Satelliten die Umlaufbahn erreichen könnten, was bedeutet, dass bis zur Hälfte der stratosphärischen Schwefelsäurepartikel in den nächsten Jahrzehnten Metalle aus dem Wiedereintritt enthalten könnten. Welche Auswirkungen dies auf die Atmosphäre, die Ozonschicht und das Leben auf der Erde hat, ist noch unbekannt.

Die Erforschung der Stratosphäre ist eine Herausforderung, da es sich um eine abgelegene und relativ unerforschte Region handelt. Mit Forschungsflugzeugen, die mit Probenahmegeräten ausgestattet waren, sammelte das Team jedoch Daten mehr als 11 Meilen über der Erdoberfläche, um das Vorhandensein von Metallen in der Atmosphäre zu untersuchen.

Diese Studie unterstreicht die Notwendigkeit, die Auswirkungen von Weltraummissionen auf die Erdatmosphäre weiter zu untersuchen. Da die Zahl der Starts und Rückführungen weiter zunimmt, ist es für die Erhaltung der Gesundheit und Nachhaltigkeit unseres Planeten von entscheidender Bedeutung, die Auswirkungen dieser Aktivitäten zu verstehen.

