Das Weltraumzeitalter hinterlässt seine Spuren in der Stratosphäre der Erde

Die Stratosphäre, einer der entlegensten Teile des Planeten, wird durch menschliche Aktivitäten im Weltraum beeinträchtigt. Forscher haben erhebliche Mengen an Metallen in Aerosolen in der Atmosphäre entdeckt, was höchstwahrscheinlich auf die zunehmende Zahl von Raumfahrzeugen und Satelliten zurückzuführen ist, die gestartet werden und zur Erde zurückkehren. Diese Metalle verändern die Chemie der Atmosphäre, was potenzielle Auswirkungen auf das Klima, die Ozonschicht und die Bewohnbarkeit des Planeten haben könnte.

Das Wissenschaftlerteam, darunter Dan Cziczo und Dan Murphy, führte Forschungen mit speziellen Werkzeugen durch, die an Forschungsflugzeugen angebracht waren. Sie fanden mehr als 20 Elemente, darunter Lithium, Aluminium, Kupfer und Blei, in Aerosolproben, die den Verhältnissen entsprachen, die in Legierungen von Raumfahrzeugen verwendet werden. Die Masse dieser Metalle beim Wiedereintritt von Raumfahrzeugen überstieg die im natürlichen kosmischen Staub gefundene Menge. Darüber hinaus enthielten fast 10 % der großen Schwefelsäurepartikel, die zum Schutz der Ozonschicht beitragen, Aluminium und andere Metalle von Raumfahrzeugen.

Es wird geschätzt, dass bis 50,000 bis zu 2030 weitere Satelliten die Umlaufbahn erreichen könnten. Das bedeutet, dass in den nächsten Jahrzehnten bis zur Hälfte der stratosphärischen Schwefelsäurepartikel Metalle aus dem Wiedereintritt enthalten könnten. Die möglichen Auswirkungen auf die Erdatmosphäre, die Ozonschicht und das Leben selbst sind noch immer nicht vollständig geklärt.

Die Erforschung der Stratosphäre ist eine Herausforderung, da es sich um eine unberührte und stabile Region der Atmosphäre handelt, die nur selten von Menschen oder sogar bei Höhenflügen betreten wird. Durch das Airborne Science Program der NASA konnten Forscher jedoch Luftproben aus einer Höhe von 11.8 Meilen (19 km) über dem Boden in Alaska sammeln. Es wurden Instrumente eingesetzt, um die Sammlung der frischesten und ungestörtesten Luftproben sicherzustellen.

Die Stratosphäre spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz des Planeten und allem Leben auf ihm durch die Ozonschicht. Diese Schicht fungiert als globaler Schutzschild gegen schädliche ultraviolette Strahlung. In den letzten Jahrzehnten gab es Bemühungen, die Ozonschicht zu reparieren und wieder aufzufüllen, nachdem sie durch Fluorchlorkohlenwasserstoffe bedroht war. Das zunehmende Vorkommen von Metallen aus Starts und Rückläufen von Raumfahrzeugen könnte jedoch neue Herausforderungen mit sich bringen.

Die Raketen, mit denen Satelliten und Raumfahrzeuge in die Umlaufbahn geschickt werden, hinterlassen eine Metallspur, ähnlich der Spur, die Schiffe im Ozean hinterlassen. Diese Metalle tragen zur Bildung von Aerosolpartikeln in der Stratosphäre bei. Während Meteoriten schon seit Jahrhunderten durch die Atmosphäre fallen, ist die Masse der Metalle aus Raketen mit der von Meteoriten vergleichbar. Die Auswirkungen menschlicher Besatzung und Raumfahrt auf die Erdatmosphäre sind ein erhebliches Problem, das weiterer Untersuchungen bedarf.

Das Verständnis der Veränderungen in der Stratosphäre ist entscheidend für den Schutz des Planeten und die Gewährleistung seiner dauerhaften Bewohnbarkeit. Die von Cziczo, Murphy und ihren Teams durchgeführten Forschungen werfen Licht auf die möglichen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten im Weltraum auf die Erdatmosphäre und das empfindliche Gleichgewicht der Ozonschicht.

Quellen:

– Purdue University: Forscher stellen fest, dass Umweltprobleme des Weltraumzeitalters die Stratosphäre der Erde infiltrieren