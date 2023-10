Das Extreme Stellar-Signals Project III: Analyse von Sonnendaten von mehreren Instrumenten

Die Radialgeschwindigkeitsmethode (RV) hat sich bei der Entdeckung von Exoplaneten durch Messung der Bewegung des Muttersterns als erfolgreich erwiesen. Sternaktivität kann diese Methode jedoch erschweren, indem sie Veränderungen im Sternspektrum hervorruft, die Planetensignale nachahmen oder maskieren. Um die Sternaktivität besser zu verstehen und zu modellieren, benötigen Forscher einen Datensatz, in dem alle Signale und ihre Herkunft bekannt sind. Die Sonne mit ihren bekannten Planeten und ihrer beobachtbaren Natur bietet das perfekte Labor für dieses Experiment.

Die Entwicklung neuer RV-Spektrographen zur Planetensuche wie HARPS, HARPS-N, EXPRES und NEID hat es möglich gemacht, RV-Daten von der Sonne zu sammeln. Diese Instrumente verfügen über speziell entwickelte Solarteleskop-Einspeisungen, die es ihnen ermöglichen, Messungen tagsüber durchzuführen, wenn sie sonst nicht verwendet würden. Diese Daten liefern wertvolle Einblicke in die Unterscheidung von Planetensignalen und Sternaktivität.

In einem aktuellen Vorabdruck auf arXiv analysierte eine Gruppe von Forschern Sonnendaten dieser vier Instrumente. Sie verglichen die Messungen, um festzustellen, ob sie übereinstimmen. Die Autoren stellten fest, dass die vier Datensätze im Allgemeinen gut miteinander übereinstimmten, was darauf hindeutet, dass die erkannten Signale wahrscheinlich eher astrophysikalischen als instrumentellen Ursprungs waren. Allerdings beobachteten sie von Tag zu Tag eine Zunahme der Streuung zwischen Instrumenten, was auf das Vorhandensein einiger instrumenteller Effekte über längere Basislinien hindeutet.

Die Autoren führten dieses zusätzliche Rauschen auf die Unterschiede in den Pipelines zurück, die jedes Instrument zur Berechnung des RV aus dem Rohspektrum verwendet, sowie auf die Variationen in den verwendeten Wellenlängenbereichen. Sie empfahlen die Entwicklung einer gemeinsamen Pipeline, um diese Auswirkungen abzumildern. Darüber hinaus wurden Unterschiede in den Ortszeiten an den Beobachtungsorten als mögliche Ursache für Abweichungen bei den berechneten RVs angesehen.

Das Verständnis und die genaue Modellierung der Sternaktivität sind entscheidend für die Verbesserung der Exoplanetenerkennung mithilfe der RV-Methode. Die Analyse von Sonnendaten mehrerer Instrumente liefert wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und möglichen Lösungen für die Trennung von Planetensignalen und Sternaktivität. Diese Forschung ebnet den Weg für zukünftige Fortschritte bei der Erforschung von Exoplaneten und die Entwicklung robusterer Techniken zur Planetenerkennung.

Definitionen:

Radialgeschwindigkeitsmethode (RV): Eine Technik zur Erkennung von Exoplaneten durch Messung der Bewegung des Muttersterns, die durch den Gravitationseinfluss seiner Planeten verursacht wird.

Doppler-Verschiebung: Die Änderung der Frequenz oder Wellenlänge einer Welle als Ergebnis der relativen Bewegung zwischen der Quelle und dem Beobachter.

Astrophysik: Bezieht sich auf Phänomene oder Prozesse in der Astronomie oder Astrophysik.

Pipeline: Eine Abfolge von Datenverarbeitungs- und Analyseschritten, die auf astronomische Beobachtungen angewendet werden, um nützliche Informationen zu extrahieren.

Spektrum: Die Verteilung der Wellenlängen oder Frequenzen elektromagnetischer Strahlung, die von einem Himmelsobjekt emittiert oder absorbiert wird.

Quellen:

– Lily Zhao et al. (Vorabdruck auf arXiv)

– Bild: Abbildung 6 im Papier (arXiv:2107.07222)