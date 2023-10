Eine aktuelle Studie hat Licht auf den komplexen Zusammenhang zwischen Eichen und der Umwelt geworfen. Wenn die globalen Temperaturen steigen, emittieren Eichen und andere Pflanzen mehr Isopren, eine Verbindung, die zur Luftverschmutzung beitragen kann. Isopren hat aber auch positive Auswirkungen auf die Luftqualität und stärkt die Widerstandskraft der Pflanzen. Während einige Experten vorschlagen, die Anzahl der Eichen zu reduzieren, argumentieren Forscher, dass dies wirksamer wäre, um die Stickoxidverschmutzung zu bekämpfen.

Die von einem Wissenschaftlerteam unter der Leitung von Tom Sharkey von der Michigan State University durchgeführte Studie wurde in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht. Die Untersuchung ergab, dass Pflanzen wie Eichen und Pappeln mit zunehmender Erwärmung des Planeten höhere Mengen an Isopren freisetzen und die Luftqualität verschlechtern, indem sie zu Feinstaub und Ozon in der Tiefatmosphäre beitragen.

Isopren, eine von Pflanzen bei der Photosynthese produzierte Verbindung, ist nach den vom Menschen verursachten Methanemissionen der am zweithöchsten emittierte Kohlenwasserstoff auf der Erde. Trotz seiner Bedeutung ist Isopren in der breiten Öffentlichkeit noch relativ unbekannt. Isopren reagiert mit Stickoxidverbindungen, die in der Luftverschmutzung vorkommen, was zur Bildung von Ozon, Aerosolen und anderen schädlichen Nebenprodukten für Menschen und Pflanzen führt. Diese Wechselwirkung ist besonders besorgniserregend in Gebieten, in denen sich verschmutzte Luft aus Städten mit der von Wäldern vermischt und so eine toxische Kombination entsteht.

Um ein besseres Verständnis der biomolekularen Prozesse bei der Isoprenproduktion zu erlangen, untersuchen Sharkey und sein Team, wie Pflanzen unter verschiedenen Umweltbedingungen, einschließlich des Klimawandels, Isopren erzeugen. Vor dieser Studie wussten Forscher, dass Pflanzen während der Photosynthese Isopren produzieren und dass sich ändernde Umweltbedingungen auf die Produktionsrate auswirken. Das Team wollte jedoch den spezifischen Punkt im Biosyntheseweg von Isopren identifizieren, der unter hohen Kohlendioxidwerten reguliert wird.

Die Forscher fanden heraus, dass höhere Kohlendioxidwerte zwar die Isoprenproduktion unterdrücken, erhöhte Temperaturen jedoch einen deutlicheren Effekt haben und zu einem erheblichen Anstieg der Isoprenemissionen der Pflanzen führen. Diese Ergebnisse haben wichtige Auswirkungen auf die Vorhersage künftiger Isopren-Emissionen und die Vorbereitung auf deren Auswirkungen. In der Zwischenzeit wird vermutet, dass das Pflanzen weniger Eichen dazu beitragen kann, die Freisetzung von Isopren zu verringern, und dass sich die Bemühungen auf die Kontrolle der Stickoxidverschmutzung konzentrieren sollten.

Insgesamt verdeutlicht diese Studie die Komplexität der Beziehung zwischen Eichen und der Umwelt und betont die Notwendigkeit eines ausgewogenen Ansatzes zur Bewältigung der Herausforderungen durch Isoprenemissionen.

Quelle:

– Titel: „Die Akkumulation von Hydroxymethylbutenyldiphosphat zeigt die Regulierung des MEP-Signalwegs für eine durch hohes CO2 induzierte Unterdrückung der Isopren-Emission“

– Autoren: Abira Sahu, Mohammad Golam Mostofa, Sarathi M. Weraduwage und Thomas D. Sharkey

– Zeitschrift: Proceedings of the National Academy of Sciences