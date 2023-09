Kaiserpinguine sind möglicherweise anpassungsfähiger an den Klimawandel als bisher angenommen

Ein Team von Umweltwissenschaftlern aus Frankreich, Tasmanien, Kanada, den USA und Australien hat eine Studie durchgeführt, die darauf hindeutet, dass Kaiserpinguine möglicherweise anpassungsfähiger an ein sich änderndes Klima sind als bisher angenommen. Die in der Fachzeitschrift „Science Advances“ veröffentlichte Studie zeigt anhand hochauflösender Satellitenbilder, dass Kaiserpinguine in der Lage sind, in einer Vielzahl von Lebensräumen zu leben.

Frühere Studien haben gezeigt, dass mit dem Klimawandel der Meereisspiegel abnimmt, was aufgrund seiner Brutgewohnheiten eine erhebliche Gefahr für Kaiserpinguine darstellt. Diese Pinguine legen ihre Eier auf Eisschelfs, die sie vor Raubtieren schützen. Allerdings besteht die Befürchtung, dass die Pinguine mit dem Rückgang des Schelfeisniveaus ihre sicheren Brutstätten verlieren. Die Internationale Union für Naturschutz (IUCN) hat gewarnt, dass die Populationen der Kaiserpinguine bis zum Ende des Jahrhunderts um 80 % zurückgehen könnten.

Die aktuelle Studie bewertete die Lebensräume, in denen Kaiserpinguine leben, neu, indem sie Satellitenbilder der Antarktis und ihrer Umgebung analysierte. Die Forscher fanden heraus, dass Kaiserpinguine in einer Reihe von Lebensräumen brüten können, nicht nur auf dem Meereis. Sie beobachteten auch eine geografische Aufteilung der Pinguinkolonien auf der Grundlage von Lebensraummerkmalen, was auf Anpassungsfähigkeit hinweist. Allerdings bleibt anhand der Bilder unklar, ob dieses Verhalten neu ist oder ob sich die Pinguine schon immer an unterschiedliche Brutstandorte angepasst haben.

Während die Studie nahelegt, dass Kaiserpinguine kurzfristig möglicherweise nicht so gefährdet sind wie bisher angenommen, sind die langfristigen Aussichten ungewiss. Andere Faktoren wie die Erwärmung des Wassers, die Verringerung der Beute und die Belastung durch vom Menschen verursachte Verschmutzungen wie Mikroplastik könnten weiterhin eine erhebliche Bedrohung für ihr Überleben darstellen.

Weitere Forschung ist erforderlich, um die Auswirkungen eines sich ändernden Klimas und anderer Umweltfaktoren auf Kaiserpinguine vollständig zu verstehen. Nichtsdestotrotz gibt diese Studie Anlass zur Hoffnung, dass diese ikonischen Lebewesen eine gewisse Widerstandsfähigkeit besitzen könnten, um sich angesichts des Klimawandels an neue Bedingungen anzupassen.

Quelle:

Sara Labrousse et al., Wo leben? Landfestes Meereis formt Kaiserpinguin-Lebensraum rund um die Antarktis, Science Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adg8340