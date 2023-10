Die Geheimnisse der Venusblitze wurden von der Parker Solar Probe der NASA enthüllt

By

Die Parker Solar Probe der NASA hat auf ihrer Mission, die Geheimnisse des Universums zu erforschen, neue Einblicke in das Phänomen der Blitze auf der Venus gebracht. Die Raumsonde, die hauptsächlich die Sonne umkreist, fliegt auch regelmäßig an der Venus vorbei und kann so wichtige Daten über den Planeten sammeln.

Aktuelle Erkenntnisse der Parker Solar Probe stellen das traditionelle Verständnis der Venusblitze in Frage. Es wird nun vermutet, dass es sich bei den auf der Venus beobachteten Lichtblitzen möglicherweise nicht um Blitze, sondern um Meteore handelt, die in der Atmosphäre des Planeten verglühen. Diese Enthüllung erfolgte, nachdem es einer Studie aus dem Jahr 2021 nicht gelungen war, die Radiowellen zu erkennen, die typischerweise mit Blitzen auf der Venus verbunden sind.

Die Debatte um den Venusblitz dauert seit fast vier Jahrzehnten an, und diese neuen Daten könnten endlich Klarheit in die wissenschaftliche Frage bringen. Während es auf der Venus immer noch zu einigen Blitzen kommen kann, scheinen diese weniger verbreitet zu sein als bisher angenommen.

Die Parker Solar Probe ist ein hochleistungsfähiges Raumschiff, das weiterhin bahnbrechende Entdeckungen macht. Seine Mission stützt sich auf die Schwerkraftunterstützung der Venus, die das Raumschiff näher an die Sonne führt. Durch die Nutzung der Gravitationskraft der Venus ist die Parker Solar Probe in der Lage, ihre Umlaufenergie zu reduzieren und eine größere Nähe zur Sonne zu erreichen, was die Untersuchung des Sonnenwinds und anderer Eigenschaften der sonnennahen Umgebung ermöglicht.

Während Wissenschaftler die während dieser historischen Mission gesammelten Daten analysieren, wird erwartet, dass ein besseres Verständnis der Venus und ihrer Gewitter entsteht. Weitere Forschungen werden dazu beitragen, die Geheimnisse dieses faszinierenden Planeten und seiner Himmelsphänomene zu lüften.

