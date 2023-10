Alte menschliche DNA in Neandertalern gefunden, deren Spuren über 250,000 Jahre zurückreichen

By

Eine bahnbrechende Studie hat ergeben, dass die Kreuzung zwischen Mensch und Neandertaler viel früher stattfand als bisher angenommen. Der vorherrschende Glaube war, dass die Kreuzung zwischen den Vorfahren des Homo sapiens und den Neandertalern nach einem massiven Exodus aus Afrika vor etwa 75,000 Jahren begann. Neue Forschungen von Genetikern der Perelman School of Medicine der University of Pennsylvania legen jedoch nahe, dass frühe menschliche DNA vor etwa 250,000 Jahren in die Neandertaler gelangte, lange vor den erwarteten Migrationen.

Die Studie ergab, dass Neandertaler bereits Abschnitte menschlicher DNA in ihren Genomen trugen, als Menschen aus Afrika nach Eurasien einwanderten. Diese Begegnungen zwischen Neandertalern und frühen Menschen fanden wahrscheinlich vor über 250,000 Jahren statt, da es keine Aufzeichnungen darüber gibt, dass Neandertaler jemals in Afrika südlich der Sahara gelebt haben. Die in der Fachzeitschrift „Current Biology“ veröffentlichte Forschung liefert Hinweise auf eine Kreuzung zwischen alten modernen Menschen und Neandertalern.

Vor dieser Studie wurde angenommen, dass die Neandertaler-DNA bis zur jüngsten menschlichen Migration nach Eurasien unberührt blieb. Die Forschung ergab jedoch, dass etwa sechs Prozent der Neandertaler-DNA vor etwa 250,000 Jahren von frühneuzeitlichen Menschen geerbt wurden. Dieses genetische Material stammt von Menschen, die Afrika vor 250,000 bis 270,000 Jahren verließen.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich eine Gruppe früher Menschen, die genetisch mit allen heute lebenden Menschen verwandt ist, mit Neandertalern vermischt hat. Obwohl unklar ist, wie viele dieser Menschen nach Eurasien einwanderten, hinterließen sie deutliche genetische Spuren bei ihren Neandertaler-Vettern. Trotz ihrer Kreuzung überlebten diese frühen menschlichen Vorfahren nicht, da in Europa oder Asien keine menschlichen Skelettreste aus der Zeit vor einer Viertelmillion Jahren entdeckt wurden.

Die Studie umfasste die Analyse vollständig sequenzierter Genome moderner indigener Völker, die in Afrika südlich der Sahara leben. Es baut auf früheren Forschungsarbeiten auf, die im Rahmen des 1,000-Genom-Projekts durchgeführt wurden, dessen Ziel es war, die genetische Vielfalt weltweit zu katalogisieren. Das Forschungsteam sammelte Daten von 180 Personen in 12 verschiedenen afrikanischen Populationen südlich der Sahara, um die Prävalenz von Neandertaler-ähnlicher DNA in der Region zu untersuchen.

Die Forscher betrachteten verschiedene Szenarien, um das Vorhandensein Neandertaler-ähnlicher DNA bei Afrikanern südlich der Sahara zu erklären. Letztendlich fanden sie Beweise, die die Hypothese stützen, dass dieses genetische Material von frühneuzeitlichen Menschen stammte und später an Neandertaler weitergegeben wurde. Die Analyse eines Neandertaler-Exemplars, das vor 120,000 Jahren lebte, ergab, dass genetisches Material mit dem von Afrikanern südlich der Sahara übereinstimmt. Dieses Material stammte aus Abschnitten des Genoms, von denen bekannt ist, dass sie vom Homo sapiens geerbt wurden, und zeigte, dass menschliche DNA lange vor den erwarteten Migrationen auf Neandertaler übertragen worden war.

Die Studie betont die Bedeutung der Einbeziehung verschiedener Bevölkerungsgruppen in die genetische und genomische Forschung. Es wirft Licht auf unsere komplexe Geschichte der Kreuzung mit Neandertalern und unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen unserer alten Vorfahren.

Quellen:

– Perelman School of Medicine der University of Pennsylvania

– Aktuelles Biologiejournal