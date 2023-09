Verschiebungen tektonischer Platten beeinflussen die Artenvielfalt auf der Erde

By

Eine aktuelle Studie hat einen Zusammenhang zwischen den Bewegungen der tektonischen Platten der Erde und der Vielfalt der Meeresarten festgestellt. Die Forschung zeigt, dass Prozesse, die die Lithosphäre verändern, einschließlich tektonischer Plattenbewegungen, den Meeresspiegel beeinflussen und sich dadurch auf die Verfügbarkeit flacher Meeresumgebungen auswirken, in denen Leben gedeiht.

Tektonische Platten sind große Abschnitte des oberen Erdmantels und der Erdkruste, die den gesamten Globus bedecken. Sie sind in ständiger Bewegung und verursachen den Vulkanismus auf der Erde, die Bildung von Bergen und die Entstehung von Meeresgräben. Die vom Geologen Slah Boulila von der Sorbonne-Universität geleitete Studie geht der Frage nach, warum es Zyklen in der Vielfalt und Biodiversität gibt.

Die Forscher analysierten geologische und marine Datensätze sowie Daten zur marinen Biodiversität, um die Ausrichtung der Zyklen in der marinen Biodiversität mit tektonischen Plattenprozessen zu untersuchen. Durch den Vergleich von mehr als 18,000 Meeresgesteinsproben und fast 32,000 Gattungen aus der Paläobiologie-Datenbank entdeckten sie Zyklen von 36 Millionen Jahren in der marinen Biodiversität, die mit Veränderungen in der Produktion und Subduktion des Meeresbodens korrelierten.

Wenn sich tektonische Platten auseinanderbewegen, bildet sich eine dünne ozeanische Kruste, und wenn eine Platte in einem Prozess namens Subduktion unter eine andere gedrückt wird, sinkt der Meeresspiegel. Schwankungen des Meeresspiegels verändern den verfügbaren Lebensraum für Meeresarten und führen zu Veränderungen in der Artenvielfalt. Hohe Meeresspiegel führen zur Überschwemmung von Trockengebieten und zur Vertiefung flacher Meeresgebiete, was die Vermehrung von Meeresorganismen fördert. Umgekehrt verringert ein niedriger Meeresspiegel den für Meereslebewesen verfügbaren Raum.

Obwohl die Idee eines Zusammenhangs zwischen tektonischen Plattenverschiebungen und der Artenvielfalt nicht neu ist, liefert diese Forschung durch die Verwendung eines größeren Datensatzes eine weitere Validierung. Die Ergebnisse stützen die Hypothese, dass Veränderungen in der Umwelt mit Evolutions- und Aussterbeereignissen zusammenhängen. Die Studie beantwortet jedoch nicht abschließend, warum diese Zyklen auftreten, so dass diese Frage unbeantwortet bleibt.

Darüber hinaus gibt es unter Forschern immer noch Debatten über die zyklische Natur der Plattentektonik, wobei einige argumentieren, dass sie eher unregelmäßig als periodisch sei. Dennoch trägt diese Studie zu der wachsenden Zahl an Beweisen bei, die das Zusammenspiel zwischen Veränderungen in der Umwelt, Evolution und Aussterben verdeutlichen.

Zusammenfassend zeigt die Forschung, wie sich Verschiebungen der tektonischen Platten auf die Artenvielfalt auswirken, indem sie den Meeresspiegel und die Verfügbarkeit von Lebensräumen für Meeresarten beeinflussen. Das Verständnis dieser Zusammenhänge liefert wertvolle Einblicke in die Geschichte der Artenvielfalt und des Artensterbens auf der Erde.

Quelle: Beurteaux, D. (2023), Verschiebungen tektonischer Platten verändern die Artenvielfalt, Eos, 104.