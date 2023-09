Sabine Hossenfelder: Der unwahrscheinliche Social-Media-Star und Wissenschaftskommunikator

Sabine Hossenfelder, theoretische Physikerin und Mathematikerin, ist in den dunklen Tagen der COVID-19-Pandemie zu einem unerwarteten Social-Media-Star geworden. Hossenfelder konnte nicht in ihr Büro am Frankfurter Institut für Höhere Studien gehen und nutzte YouTube, um ihren Verstand zu bewahren. Sie benannte ihren Kanal in „Wissenschaft ohne Kauderwelsch“ um und begann, aktiv Videos zu posten, um ihren trockenen Witz und ihre prägnante Weisheit an eine wachsende Fangemeinde von Nerds im Internet weiterzugeben. Heute hat sie 1 Million Abonnenten und eine große Fangemeinde auf Patreon.

Als Wissenschaftskommunikatorin nimmt Hossenfelder ihre Rolle ernst und ist bestrebt, ihrem Publikum Kontext zu bieten und komplexe wissenschaftliche Themen zu vereinfachen. Mit ihren Videos füllt sie die Lücke zwischen Spitzenwissenschaft und Schwergewichtszeitschriften und bietet Einblicke, die von traditionellen Redakteuren möglicherweise nicht abgedeckt werden. Mit einer Prise Humor geht sie auf Fragen ein, etwa ob wir in einer Computersimulation leben oder warum die 5G-Technologie hohe Frequenzen nutzt.

Das Posten von Videos auf YouTube stellt für Hossenfelder nicht nur eine verlässliche Einnahmequelle dar, sondern ermöglicht ihr auch die Finanzierung ihrer Forschung im Bereich der Quantengravitation. Neben dem direkten Geldverdienen auf YouTube erhält sie Unterstützung von Sponsoren, Patreon-Unterstützern und Spenden. Dieser Ansatz hat ihr finanzielle Stabilität verschafft und sie von der ständigen Suche nach Forschungsstipendien befreit.

Hossenfelders Wissenschaftskanal ist auch zu einer Plattform für ihre konträren Ansichten über den Zustand der Physik geworden, insbesondere für ihre Kritik am Streben nach Schönheit und Einfachheit in wissenschaftlichen Theorien. In ihrem Buch „Lost in Math: How Beauty Leads Physics Astray“ argumentiert sie, dass die Besessenheit der wissenschaftlichen Gemeinschaft von Schönheit den Fortschritt beim Verständnis komplexer Phänomene wie der Dunklen Materie behindern könnte. Während einige Physiker Skepsis gegenüber der Fähigkeit des Standardmodells zur Erklärung dunkler Materie geäußert haben, sieht Hossenfelder darin ein Versäumnis, die Notwendigkeit komplexerer Erklärungen zu erkennen.

Trotz der Kritik einiger prominenter Wissenschaftler hat Hossenfelder Verbündete gefunden, die ihre Sichtweise schätzen. Patricia Rankin, Vorsitzende der Physikabteilung der Arizona State University, lobt Hossenfelder dafür, dass er Annahmen in Frage stellt und die Grenzen dessen aufzeigt, was uns die Wissenschaft sagen kann und was nicht. Stacy McGaugh, Professorin für Astronomie an der Case Western Reserve University, hat mit Hossenfelder zusammengearbeitet und schätzt ihre Offenheit und Bereitschaft, ihre Meinung zu äußern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sabine Hossenfelders Ausflug in die sozialen Medien sie zu einer bemerkenswerten Persönlichkeit der Wissenschaftskommunikation gemacht hat. Mit ihren fesselnden Videos und witzigen Kommentaren hat sie eine treue Fangemeinde und finanzielle Unterstützung für ihre Forschung gewonnen. Während ihre konträren Ansichten zu Debatten geführt haben, verschiebt sie weiterhin die Grenzen des wissenschaftlichen Diskurses und stellt vorherrschende Annahmen in Frage.

