Lineare Defekte können sich schneller ausbreiten als Schallwellen, und das ist eine große Sache

Forscher haben herausgefunden, dass sich winzige lineare Defekte, sogenannte Versetzungen, schneller als Schallwellen durch ein Material ausbreiten können. Diese Versetzungen verleihen Metallen ihre Festigkeit und Bearbeitbarkeit, können aber auch zu katastrophalen Ausfällen führen. Das Verständnis der Geschwindigkeit, mit der sich Versetzungen ausbreiten, ist für die Untersuchung von Erdbebenbrüchen, strukturellen Ausfällen und der Präzisionsfertigung von entscheidender Bedeutung.

In einer von Forschern des SLAC National Accelerator Laboratory und der Universität Osaka geleiteten Studie wurde Röntgenradiographie verwendet, um die Geschwindigkeit der Ausbreitung von Versetzungen durch Diamanten zu messen. Die in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlichten Ergebnisse der Studie liefern Erkenntnisse, die auch für andere Materialien gelten könnten.

Seit fast 60 Jahren diskutieren Wissenschaftler darüber, ob Versetzungen schneller als Schall durch Materialien wandern können. Während einige Studien zu dem Schluss kamen, dass dies nicht möglich sei, deuten Computermodelle darauf hin, dass dies möglich sei, wenn sie anfangen würden, sich schneller als der Schall zu bewegen. Die Feststellung, ob ultraschnelle Versetzungen Schallmauern durchbrechen können, ist sowohl für grundlegende wissenschaftliche als auch für praktische Zwecke wichtig.

Die Forscher führten Experimente am Röntgen-Freie-Elektronen-Laser SACLA in Japan mit synthetischen Diamantkristallen durch. Mithilfe intensiver Laserpulse und Röntgenbildgebung konnten sie die Entstehung und Ausbreitung von Versetzungen in Echtzeit aufzeichnen. Diamant wurde aufgrund seines im Vergleich zu Metallen einfacheren Verformungsmechanismus als Material für die Untersuchung ausgewählt, was die Interpretation der Bilddaten erleichtert.

Die Ergebnisse der Studie könnten erhebliche Auswirkungen auf das Verständnis von Materialversagen und die Entwicklung neuer Materialien haben. Es unterstreicht die Notwendigkeit, das Verhalten von Versetzungen, die sich schneller als die Schallgeschwindigkeit bewegen, weiter zu untersuchen, da sie in verschiedenen Anwendungen zu unerwarteten Ausfällen führen können.

Quellen:

– Wissenschaftsmagazin

– SLAC National Accelerator Laboratory