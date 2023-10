Aufregende astronomische Ereignisse im Oktober: Eine Vorschau

Während sich die Jahreszeiten ändern und die Blätter zu fallen beginnen, beschert uns der Oktober eine Vielzahl faszinierender astronomischer Ereignisse, die wir bestaunen können. Von Weltraummissionen bis hin zu Meteorschauern verspricht dieser Monat ein Hochgenuss für Astronomie-Enthusiasten zu werden.

Eines der mit Spannung erwarteten Ereignisse ist der Start der Asteroidenmission Psyche der NASA am 5. Oktober. Die Raumsonde Psyche wird den Asteroiden 16 Psyche erforschen, der vermutlich hauptsächlich aus Metall besteht. Durch die Untersuchung dieser einzigartigen metallischen Welt hoffen Wissenschaftler, wertvolle Einblicke in die Entstehung terrestrischer Planetenkerne, einschließlich des Erdkerns, zu gewinnen. Ursprünglich für September 2022 geplant, verzögerte sich die Mission aufgrund technischer Schwierigkeiten. Der Start erfolgt vom Kennedy Space Center in Florida.

Am 9. Oktober wird der Draconiden-Meteorschauer seinen Höhepunkt erreichen. Im Gegensatz zu anderen Meteorschauern sind die Draconiden am Abend oder im Morgengrauen am sichtbarsten und nicht die ganze Nacht über. Obwohl dieser Schauer voraussichtlich nur etwa zehn Meteore pro Stunde produzieren wird, hat er in den vergangenen Jahren die Astronomen mit spektakulären Erscheinungen überrascht, bei denen Tausende von Meteoren pro Stunde produziert wurden. Obwohl für dieses Jahr keine so außergewöhnliche Show vorhergesagt wird, lohnt es sich, nach Überraschungen Ausschau zu halten.

Der orionidische Meteorschauer, der mit dem berühmten Kometen Halley in Verbindung gebracht wird, wird am 20. Oktober seinen Höhepunkt erreichen. Da der Mond nur zu 37 % beleuchtet ist, ist die Sichtbarkeit dieses Schauers günstig. Es ist bekannt, dass die Orioniden bis zu achtzig Meteore pro Stunde produzieren, obwohl in den letzten Jahren auch Raten von eher zwanzig bis dreißig pro Stunde zu verzeichnen waren. Dennoch sollte man sich die Chance, Zeuge dieser himmlischen Wunder zu werden, nicht entgehen lassen.

Der Vollmond im Oktober, bekannt als Jägermond, wird am 28. Oktober scheinen. Dieser Mond kann zusammen mit dem Erntemond entweder im September oder Oktober auftreten. Der Erntemond ist der Vollmond, der der Herbst-Tagundnachtgleiche am nächsten liegt, während der Jägermond ihm folgt. Ursprünglich war der Jägermond ein Signal für Jäger, ihre Jagdsaison zu beenden und sich auf den Winter vorzubereiten. Er wird auch mit anderen Namen in Verbindung gebracht, beispielsweise dem Mond der fallenden Blätter und dem Mond des trocknenden Reis.

Mit der Möglichkeit, Meteorschauer zu beobachten, Weltraummissionen zu unterstützen und die Schönheit des Vollmonds in diesem Oktober zu genießen, kommen Astronomiebegeisterte auf ihre Kosten.

