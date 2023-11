Die Rolle von Makrophagen-Phänotypen in der Zelltherapie: Eine technische Perspektive

Makrophagen, eine Art weißer Blutkörperchen, die für ihre Fähigkeit bekannt sind, eindringende Krankheitserreger zu zerstören, werden seit langem als potenzielles Instrument zur Bekämpfung von Krankheiten, einschließlich Krebs, durch Zelltherapie untersucht. Doch trotz vielversprechender Ergebnisse im Labor blieben klinische Studien mit Makrophagen hinter den Erwartungen zurück. Biologen fragen sich, warum das so ist, aber Forscher der Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) nähern sich dem Problem aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht.

In einer kürzlich in Applied Physics Reviews veröffentlichten Studie untersuchten Wissenschaftler von SEAS unter der Leitung von Samir Mitragotri die physikalischen Barrieren, die Makrophagen möglicherweise daran hindern, ihr Ziel in Tumorzellen effektiv zu erreichen. Durch den Einsatz von Mikroskopie und maschinellem Lernen entdeckte das Forschungsteam, dass bestimmte Makrophagen-Phänotypen bei der Infiltration von Tumoren erfolgreicher sind als andere, und dass diese Phänotypen in klinischen Studien für Krebstherapien nicht häufig verwendet werden.

Der traditionelle Ansatz der Zelltherapie stützt sich stark auf einen spezifischen Makrophagen-Phänotyp namens M1, der für seine Fähigkeit zur Tumorbekämpfung bekannt ist. Allerdings hat dieser Phänotyp in klinischen Studien durchweg zu enttäuschenden Ergebnissen geführt. Das Team von SEAS verglich die Bewegung von drei verschiedenen Makrophagen-Phänotypen (M0, M1 und M2) durch ein komplexes Hydrogel und in Tumorzellen. Sie fanden heraus, dass der M1-Phänotyp offenbar Probleme mit der Zielerkennung und -navigation hatte, während der M0-Phänotyp eine starke Fähigkeit zur genauen Lokalisierung von Tumorzellen zeigte.

Diese Studie legt nahe, dass der verringerte Transport von M1-Makrophagen auf ihre im Vergleich zu anderen Phänotypen schlechten Fähigkeiten zur Formänderung zurückzuführen ist. Je besser ein Makrophage seine Form verändern kann, desto effizienter kann er sein Ziel erreichen. Die Ergebnisse liefern eine neue physikalisch basierte Hypothese für den mangelnden Erfolg früherer Makrophagentherapien und stellen das traditionelle biologisch basierte Verständnis dieser Therapien in Frage.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was sind Makrophagen?

A: Makrophagen sind eine Art weißer Blutkörperchen, die eine Schlüsselrolle bei der Immunantwort spielen, indem sie schädliche Krankheitserreger verschlingen und zerstören.

F: Was ist Zelltherapie?

A: Zelltherapie ist ein Behandlungsansatz, bei dem transplantierte Zellen zur Bekämpfung von Krankheiten eingesetzt werden. Im Fall von Krebs werden Makrophagen als potenzielles Werkzeug für die Zelltherapie untersucht.

F: Warum waren Makrophagentherapien in klinischen Studien enttäuschend?

A: Während sich Makrophagen in Laborstudien als vielversprechend erwiesen haben, war ihre Wirksamkeit in klinischen Studien begrenzt. Diese neue Studie legt nahe, dass die Wahl des Makrophagen-Phänotyps und seiner Fähigkeiten zur Formänderung eine entscheidende Rolle für ihren Erfolg oder Misserfolg als therapeutisches Instrument spielen könnte.

F: Was ist ein Phänotyp?

A: Ein Phänotyp bezieht sich auf die Eigenschaften oder Merkmale, die ein Organismus oder ein bestimmter Zelltyp aufweist. In dieser Studie verglichen die Forscher die Bewegung und das Verhalten verschiedener Makrophagen-Phänotypen.

F: Wie kann sich diese Forschung auf zukünftige makrophagenvermittelte Therapien auswirken?

A: Die Ergebnisse dieser Studie unterstreichen, wie wichtig es ist, die physikalischen Eigenschaften und Fähigkeiten von Makrophagen bei der Entwicklung von Zelltherapien zu berücksichtigen. Durch das Verständnis, wie sich verschiedene Phänotypen verhalten und mit ihrer Umgebung interagieren, können Forscher Makrophagen-vermittelte Therapien optimieren und so bessere klinische Ergebnisse erzielen.

Quellen:

Harvard School of Engineering und angewandte Wissenschaften