Lernen Sie Shaigh Sisk kennen: Wissenschaft und Kunst verbinden, um Goddards Mission zu unterstützen

Shaigh Sisk ist Projektunterstützungsspezialist in der Abteilung Exploration and Space Communications Projects von Goddard. Zusätzlich zu ihrer Rolle bei Goddard hat sie eine Leidenschaft für Töpferei und kombiniert in ihren Kreationen Wissenschaft und Kunst.

Als Spezialist für Projektunterstützung bietet Shaigh der Abteilungsleitung und Wissenschaftlern administrative Unterstützung bei verschiedenen Aufgaben und Projekten. Sie hilft auch bei offiziellen Regierungsreisen und bei Einkäufen mit einer Regierungskreditkarte. Ihre Rolle ist von entscheidender Bedeutung für den reibungslosen Ablauf innerhalb der Abteilung und die Unterstützung von Goddards Mission.

Shaigh hat einen Bachelor-Abschluss in Umweltmanagement vom University of Maryland University College. Ursprünglich strebte sie danach, für die Chesapeake Bay Foundation zu arbeiten, fühlte sich aber von den Möglichkeiten, die sich dort boten, zu Goddard hingezogen. Sie kam 2019 zu Goddard und engagiert sich seitdem aktiv in ihrer aktuellen Position.

Einer der interessantesten Aspekte ihrer Arbeit bei Goddard war die Steuerung der Richtlinien und Verfahren im Zusammenhang mit Regierungsreisen und Einkäufen während der COVID-19-Pandemie. Diese Veränderungen haben es ihr ermöglicht, eng mit einer vielfältigen Gruppe von Menschen bei Goddard zusammenzuarbeiten.

Shaigh hat Rat und Inspiration von ihren Mentoren erhalten, darunter Stephanie Getty, der Leiterin ihrer Abteilung, und Juri Schauermann, dem stellvertretenden Direktor. Diese versierten Persönlichkeiten haben Shaigh nicht nur bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung unterstützt, sondern ihr auch gezeigt, wie wichtig die Work-Life-Balance als berufstätige Eltern ist.

Was Shaigh an der Arbeit dort am meisten schätzt, ist die unterstützende und eng verbundene Front-Office-Gruppe bei Goddard. Sie beschreibt sie als ihre Arbeitsfamilie, und ihre Kameradschaft spiegelt sich in ihrer Fähigkeit wider, die Abteilung effizient und effektiv zu leiten.

Für die Zukunft hofft Shaigh, ihre Fähigkeiten im Projektmanagement weiterzuentwickeln und Erfahrungen bei der Leitung von Projekten und Aufgaben zu sammeln, die ihr am Herzen liegen. Sie schätzt den Zugang zu verschiedenen Möglichkeiten, den ihre aktuelle Position bietet, und freut sich darauf, ihre Arbeit bei Goddard fortzusetzen.

Außerhalb ihres Berufslebens findet Shaigh Freude am Töpfern und verbringt ihre Freizeit in einem örtlichen Töpferatelier. Beim Töpfern verbindet sie Kreativität und Wissenschaft und schätzt die chemischen Reaktionen und einzigartigen Farben, die durch Techniken wie das Raku-Brennen erzielt werden können.

Shaighs Liebe zum Wasser und zu Wasserlebewesen inspiriert sie zu ihren Reisen, wobei sie eine besondere Faszination für die Ökosysteme hat, die im und am Wasser existieren. Ihr Traumziel sind die Galapagos-Inseln, wo sie mit einer Vielzahl von Wasserlebewesen interagieren kann.

Zusammenfassend ist die Rolle von Shaigh Sisk als Projektunterstützungsspezialist bei Goddard von entscheidender Bedeutung für die Unterstützung der Mission der Abteilung Explorations- und Weltraumkommunikationsprojekte. Ihre Leidenschaft für Töpferei und ihre Fähigkeit, Wissenschaft und Kunst zu verbinden, verleihen ihrem Leben und Werk eine einzigartige Dimension. Mit einem unterstützenden Arbeitsumfeld und einem Fokus auf kontinuierliches Wachstum sieht Shaighs Zukunft bei Goddard vielversprechend aus.

