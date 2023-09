Neue Studie zeigt, dass Schatten dazu beitragen kann, Korallenbleiche zu verhindern

Eine aktuelle Studie der australischen Southern Cross University hat eine mögliche Lösung zur Verhinderung der Korallenbleiche entdeckt: Schatten. Die Korallenbleiche, die aufgrund steigender Wassertemperaturen weltweit zu einer Epidemie geworden ist, hat erhebliche Schäden an Riffen verursacht, darunter auch am berühmten Great Barrier Reef.

Laut Peter Butcherine, Hauptautor der Studie, ist das Great Barrier Reef durch den Klimawandel unmittelbar bedroht und hat seit 2016 vier Massenbleichen erlebt. Der kommende Sommer 2023/24 stellt aufgrund von El-Niño-Bedingungen und höher ein erhöhtes Risiko dar Wassertemperaturen. Zusammen mit den künftigen Folgen des Klimawandels, wie häufigeren Hitzewellen und Stürmen im Meer, stellt dies eine erhebliche Gefahr für das Riff dar.

Obwohl Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels von entscheidender Bedeutung sind, reichen sie nicht mehr aus, um das Great Barrier Reef zu schützen. Daher konzentrierten Forscher des Unterprogramms „Kühlung und Beschattung“ des Reef Restoration and Adaptation Program (RRAP) ihre Bemühungen auf die Untersuchung der Wirksamkeit der Beschattung von Korallenriffen zur Bekämpfung der Bleiche.

Die Studie lieferte positive Ergebnisse und zeigte, dass selbst eine teilweise Beschattung über einen Teil des Tages das Ausbleichen wirksam mildern kann. Es wurde festgestellt, dass eine Reduzierung des Sonnenlichts um 30 % um die Mittagszeit über vier Stunden das Einsetzen der Bleiche in flachen, thermisch belasteten Korallen verlangsamt.

Diese Erkenntnisse eröffnen die Möglichkeit für verschiedene menschliche Eingriffe zur Unterstützung der Korallenökosysteme. Künstliche Abdeckungen, wie z. B. Sonnenschutztücher, sind eine mögliche Lösung, es sind jedoch weitere Untersuchungen erforderlich, um ihre indirekten Auswirkungen zu verstehen. Eine weitere vielversprechende Option ist der Einsatz künstlicher Nebelsysteme, die Schatten spenden können, ohne das Korallenökosystem zu beeinträchtigen. Vor einem groß angelegten Einsatz vor Ort sind jedoch zusätzliche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten erforderlich.

Die Studie unterstreicht die Bedeutung innovativer Ansätze zum Schutz der Korallenriffe und den dringenden Handlungsbedarf zum Erhalt dieser lebenswichtigen Ökosysteme.

Definitionen:

– Korallenbleiche: Der Prozess, bei dem Korallen die in ihrem Gewebe lebenden symbiotischen Algen ausstoßen, verursacht durch Umweltstressoren wie hohe Wassertemperaturen.

– Great Barrier Reef: Das größte Korallenriffsystem der Welt vor der Küste von Queensland, Australien.

– Beschattung: Reduzierung der Sonneneinstrahlung auf Korallen durch Schutz oder den Einsatz künstlicher Methoden.

– El Niño: Ein Klimamuster, das durch die Erwärmung des Pazifischen Ozeans gekennzeichnet ist und erhebliche Auswirkungen auf das Wettergeschehen weltweit haben kann.

– Marine Hitzewellen: Perioden ungewöhnlich warmer Wassertemperaturen im Ozean.

– Klimawandel: Langfristige Veränderungen der Temperatur- und Wetterverhältnisse, die durch menschliche Aktivitäten, insbesondere den Ausstoß von Treibhausgasen, verursacht werden.

Quellen:

– Studie veröffentlicht in Frontiers in Marine Science, durchgeführt von der australischen Southern Cross University

– Zitat von Peter Butcherine, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der australischen Southern Cross University, veröffentlicht in einem Interview mit Newsweek