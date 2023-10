Schwere Weltraumwetterereignisse beeinträchtigen den Vogelzug, wie eine Studie zeigt

Laut einer neuen Studie von Forschern der University of Michigan haben schwere Weltraumwetterereignisse wie Sonneneruptionen Auswirkungen auf die Migrationsmuster von Vögeln und führen zu einem Rückgang ihrer Zahl während der Migrationssaison. Diese Ereignisse stören das Erdmagnetfeld, auf das Zugvögel für die Navigation über große Entfernungen angewiesen sind. Die Studie nutzte einen 23-jährigen Datensatz des Vogelzugs über die Great Plains, um die Auswirkungen von Weltraumwetterereignissen auf den Vogelzug zu analysieren.

Die Forscher fanden heraus, dass Vögel, die sich während dieser Ereignisse für den Zug entschieden, größere Schwierigkeiten bei der Navigation hatten, insbesondere bei bewölktem Wetter im Herbst. Die Studie nutzte Radarbilder, die an 37 Stationen in den Great Plains gesammelt wurden, um die Migrationsintensität abzuschätzen und die Flugrichtung zu messen. Die meisten Zugvögel in dieser Region sind Sitzvögel, Watvögel und Wasservögel.

Die Analyse der Radardaten wurde mit einem geomagnetischen Störungsindex abgeglichen, der die maximale stündliche Änderung der magnetischen Bedingungen darstellt. Mithilfe statistischer Modelle haben die Forscher die Auswirkungen dieser Störungen auf den Vogelzug gemessen. Sie entdeckten einen Rückgang der Zahl der Zugvögel bei starken geomagnetischen Störungen und beobachteten, dass Vögel eher dazu neigten, sich mit dem Wind zu treiben, anstatt aktiv zu navigieren, wenn sie mit verdeckten Himmelssignalen und magnetischen Störungen konfrontiert wurden.

Die Ergebnisse verdeutlichen den erheblichen Einfluss von Umweltbedingungen, einschließlich geomagnetischer Störungen, auf das Verhalten der Tiere und die Bewegungsmuster auf Populationsebene. Diese Forschung liefert wertvolle Einblicke in den Einfluss von Weltraumwetterereignissen auf Zugvögel und unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen in diesem Bereich.

Quellen:

– Eric Gulson-Castillo et al., Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020.