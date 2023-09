Die OSIRIS-REx-Mission der NASA gibt erfolgreich eine Asteroidenprobe zurück

By

Die OSIRIS-REx-Mission der NASA hat erfolgreich eine Staub- und Gesteinsprobe von einem Asteroiden namens Bennu zurückgebracht. Nach einer siebenjährigen Reise landete die kleine schwarze Kapsel mit der Probe in der Wüste von Utah. Diese Probe ist wahrscheinlich die größte, die jemals von einem Asteroiden gesammelt wurde.

Das Hauptziel der Mission bestand darin, Bennu auf der Suche nach Hinweisen auf die Ursprünge des Sonnensystems und des Lebens selbst zu untersuchen. Asteroiden sind die Überreste gescheiterter Planeten und zerstörerischer Kollisionen im frühen Sonnensystem. Durch die Untersuchung ihrer Zusammensetzung können Wissenschaftler mehr über die Entstehung von Planeten erfahren und Einblicke in die Verteilung von Wasser, Mineralien und Kohlenstoff gewinnen, die für das Leben unerlässlich sind.

Während Teleskope eine grobe Vorstellung von der Oberflächenzusammensetzung eines Asteroiden liefern können, sind für eine eingehende chemische Analyse tatsächliche Proben erforderlich. Die meisten Asteroidenproben, die den Forschern zur Verfügung stehen, liegen in Form von Meteoriten vor, die auf die Erde abgestürzt sind. Allerdings sind diese Meteoriten nicht repräsentativ für alle Arten von Asteroiden. Einige Asteroiden überleben den Abstieg durch die Erdatmosphäre besser als andere, und es gibt Meteoriten, die keinem bekannten Asteroidentyp entsprechen.

Um diese Herausforderung zu meistern, nutzen Wissenschaftler spezielle Kameranetzwerke wie das australische Desert Fireball Network, um ankommende Asteroiden zu beobachten, Meteoritenproben zu bergen und ihren Weg zurück durch den Weltraum zu verfolgen. Dieser Prozess hilft bei der Identifizierung der Herkunft von Meteoriten und stellt nicht kontaminierte Proben für die weitere Analyse im Labor bereit.

Probenrückführungsmissionen wie OSIRIS-REx sind für die Analyse der Zusammensetzung außerirdischer Körper von entscheidender Bedeutung. Bei diesen Missionen geht es darum, Millionen von Kilometern zurückzulegen, die Geschwindigkeit an das Ziel anzupassen, einen sicheren Landeplatz zu finden, eine Probe zu sammeln und zur Erde zurückzukehren. Aufgrund von Kommunikationsverzögerungen mit der Erde muss ein Großteil dieses Prozesses autonom ablaufen.

OSIRIS-REx ist die vierte Mission zur Rückführung von außerirdischem Material zur Erde. Frühere Missionen wie Stardust der NASA, die japanische Raumsonde Hayabusa und Hayabusa2 haben Proben von Kometen und Asteroiden mitgebracht. Es wird jedoch erwartet, dass OSIRIS-REx die bisher größte Probe zurückgebracht hat, die auf etwa 250 Gramm geschätzt wird.

Neben der Untersuchung der Zusammensetzung des Asteroiden liefert der Wiedereintritt der Probenkapsel auch wertvolle wissenschaftliche Daten. Wenn Weltraumobjekte in die Erdatmosphäre eindringen, erzeugen sie Feuerbälle und lösen Stoßwellen aus. Die Untersuchung dieser Phänomene kann Forschern helfen, die Physik des Wiedereintritts zu verstehen und zu verstehen, warum einige Meteoriten überleben und andere nicht.

