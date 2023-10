Die Bedeutung von Attosekunden-Lichtimpulsen: Nobelpreis für Physik 2023

Der Nobelpreis für Physik 2023 wurde gemeinsam an Pierre Agostini, Ferenc Krausz und Anne L'Huillier für ihre bahnbrechende Arbeit zu experimentellen Methoden zur Erzeugung von Attosekunden-Lichtimpulsen verliehen. Aber was genau ist ein Attosekunden-Lichtimpuls und warum ist er bedeutsam?

Eine Attosekunde ist eine unglaublich kurze Zeiteinheit, die einer Million Million Millionstel einer Sekunde entspricht. Um es ins rechte Licht zu rücken: Während einer Attosekunde legt Licht eine Distanz zurück, die ungefähr der Größe eines Atoms entspricht. Attosekundenpulse sind äußerst schwierig zu erzeugen, haben aber einen enormen Wert für die wissenschaftliche Forschung.

Zuvor ermöglichten Fortschritte in der Lasertechnologie es Wissenschaftlern, kürzere Lichtimpulse zu erzeugen, die bis zu einigen Femtosekunden (einer Milliarde Millionstelsekunden) reichten. Um jedoch die für die Untersuchung der Elektronendynamik in Atomen und Molekülen erforderlichen Zeitskalen zu erreichen, war ein innovativer Ansatz erforderlich.

Der Durchbruch gelang durch die Wechselwirkung von Lichtimpulsen mit einem hoch geladenen Ionengas, bei dem die meisten Elektronen entfernt worden waren. Diese Wechselwirkung erzeugte hohe Harmonische der anfänglichen Laserfrequenz, die so manipuliert werden konnten, dass sie extrem kurze Attosekunden-Lichtimpulse erzeugten.

Die Fähigkeit, Attosekunden-Lichtimpulse zu erzeugen, hat neue Grenzen in der wissenschaftlichen Forschung eröffnet, insbesondere in Bereichen wie der Atom- und Molekularphysik, der Chemie und sogar der Biologie. Diese Impulse ermöglichen es Wissenschaftlern, die Bewegung und Dynamik von Elektronen auf molekularer Ebene in Laborexperimenten zu untersuchen und so entscheidende Einblicke in grundlegende Prozesse zu gewinnen.

Die Entdeckungen von Agostini, Krausz und L'Huillier haben weitreichende Anwendungsmöglichkeiten und Implikationen und ebnen den Weg für Fortschritte in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Ihre Leistungen haben ihnen den prestigeträchtigen Nobelpreis für Physik eingebracht, der zu gleichen Teilen mit 11 Millionen schwedischen Kronen (1.65 Mio. NZD) dotiert ist.

Quellen: Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften