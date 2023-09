Der Vollerntemond: Letzter Supermond des Jahres 2023

Der Erntevollmond erreicht am 29. September 2023 seinen Höhepunkt und markiert damit den vierten und letzten Supermond des Jahres. Dieses Ereignis wird voraussichtlich in den frühen Morgenstunden stattfinden, wird aber bis Samstagmorgen vollständig beleuchtet erscheinen. Unter einem Supermond versteht man einen Vollmond, der näher an der Erde ist als normal und dadurch am Nachthimmel größer und heller erscheint. Dieser besondere Supermond wird etwa 224,854 Meilen von der Erde entfernt sein und ist damit etwa 5 % größer und 13 % heller als ein durchschnittlicher Vollmond.

Der Begriff „Erntemond“ wird so genannt, weil er kurz vor Herbstbeginn auftritt, wenn die Ernte auf der Nordhalbkugel ihren Höhepunkt erreicht. Früher sorgte der helle Mond für zusätzliches Licht, damit die Bauern bis in die Abendstunden arbeiten und vor dem ersten Frost ihre Ernte ernten konnten. Verschiedene indigene Stämme haben ihre eigenen Namen für den September-Vollmond, wie zum Beispiel der Kornmachermond, der Mond der braunen Blätter und der Herbstmond.

Darüber hinaus fällt diese Jahreszeit auch mit anderen Erntefeiertraditionen auf der ganzen Welt zusammen, wie dem koreanischen Chuseok-Fest und dem japanischen buddhistischen Higan-Fest. Zu beiden Feierlichkeiten gehört auch das Gedenken an die Vorfahren.

Bei Vollmond sind mehrere Planeten am Nachthimmel sichtbar. Saturn und Jupiter steigen im Osten auf und erscheinen in den späteren Stunden hoch, während Venus vor der Morgendämmerung scheint. Darüber hinaus ist Merkur tief am östlichen Horizont zu sehen.

Neben dem bevorstehenden Vollmond gibt es noch einige andere astronomische Ereignisse, auf die man sich freuen kann. Am 14. Oktober wird in Nord-, Mittel- und Südamerika eine ringförmige Sonnenfinsternis zu sehen sein. Darauf folgt am 28. Oktober eine partielle Mondfinsternis, die in Europa, Asien, Australien sowie Teilen Nordamerikas und Südafrikas zu beobachten ist.

Schließlich wird erwartet, dass später in diesem Jahr mehrere Meteorschauer ihren Höhepunkt erreichen. Diese Schauer sind am besten in Gebieten ohne Lichtverschmutzung zu sehen, wobei jedes Ereignis bestimmte Spitzendaten hat.

