Der Ernte-Supermond: Ein spektakuläres Ende eines Sommers voller Supermonde

Der vierte und letzte Supermond des Jahres 2023 wird am Donnerstag nach Sonnenuntergang den Nachthimmel erhellen. Supermonde treten auf, wenn sich der Mond während seiner Umlaufbahn in oder nahe der größten Entfernung zur Erde befindet, was zu einem größeren und helleren Erscheinungsbild führt.

Er ist als Ernte-Supermond bekannt und wird am Freitag gegen 6 Uhr ET seinen Höhepunkt erreichen. Es wird jedoch auch am Freitagabend weiterhin sichtbar sein. Dieser Vollmond wird als Erntemond bezeichnet, da er am nächsten an der Herbst-Tagundnachtgleiche liegt, die am 23. September stattfand. Manche nennen ihn auch den Maismond, der das Ende der Sommerernte symbolisiert.

Der Name „Erntemond“ geht auf die Zeit zurück, als Bauern bei der Arbeit auf ihren Feldern auf Mondlicht angewiesen waren. Bevor es Traktoren mit Scheinwerfern gab, war helles Mondlicht unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Ernte schnell abgeschlossen werden konnte, bevor Regen die Ernte verderbte. Da die Ernte im Spätsommer und Frühherbst reif ist, mussten die Bauern oft bis spät in die Nacht arbeiten. Mondlicht wurde zu einer lebenswichtigen Ressource für die Landwirtschaft und brachte so den Begriff „Erntemond“ hervor.

Dem Farmer's Almanac zufolge wurde der Begriff „Erntemond“ zum ersten Mal im Jahr 1706 verwendet. Die Helligkeit des Mondes und die Nähe zur Herbst-Tagundnachtgleiche machten ihn im Laufe der Geschichte zu einem bedeutenden Himmelsereignis für Landwirte.

Wenn Sie den Supermond dieser Woche verpassen, müssen Sie leider bis zum Spätsommer 2024 warten, um den nächsten Supermond am Nachthimmel zu sehen. Jedes Jahr gibt es normalerweise ein oder zwei Supermonde, was diese Ereignisse relativ selten macht.

Der Sommer 2023 war in Bezug auf Supermonde außergewöhnlich: Vier aufeinanderfolgende Supermonde erhellten den Himmel. Darüber hinaus kam es im August zu einem seltenen Phänomen, dem sogenannten Blue Moon, dem zweiten Vollmond in einem einzigen Monat. Der letzte superblaue Mond ereignete sich im August 2037, und es wird weitere 14 Jahre dauern, bis wir dieses himmlische Ereignis erneut erleben.

Nehmen Sie sich also unbedingt einen Moment Zeit, um die Schönheit des Ernte-Supermondes zu genießen und sich von einem Sommer voller prächtiger Mondschauspiele zu verabschieden.

