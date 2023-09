Der helle und schöne Erntemond: Letzter Supermond des Jahres 2023

Der Vollmond vom 29. September wird den Nachthimmel erhellen und den vierten und letzten Supermond des Jahres 2023 markieren. Dieses himmlische Ereignis wird am Freitag um 7.57 Uhr (AEST) seinen Höhepunkt erreichen und bis Samstagmorgen weiterhin vollständig erleuchtet erscheinen. laut NASA.

Die beste Möglichkeit, den Erntemond zu beobachten, besteht darin, einen Ort mit freier Sicht nach Osten und abseits von Lichtverschmutzung zu finden. Obwohl viele Menschen den Erntemond mit einem orangefarbenen Farbton assoziieren, wenn er aufgeht, ist dieses Phänomen typisch für alle Vollmonde. Die Farbe wird durch die Dicke der Erdatmosphäre in der Nähe des Horizonts verursacht, die laut EarthSky größer ist als wenn der Mond über uns steht.

Ein Supermond wird im Allgemeinen als ein Vollmond definiert, der näher an der Erde ist als gewöhnlich, was zu einem größeren und helleren Erscheinungsbild am Nachthimmel führt. Der Erntemond im September wird etwa 361,867 km von der Erde entfernt sein, etwa 22,604 km näher als seine durchschnittliche Entfernung. Am 30. August befand sich der Mond mit einer Entfernung von nur 357,200 km an seinem erdnächsten Punkt in diesem Jahr.

Nach Schätzungen der NASA wird dieser Erntemond voraussichtlich rund 5 Prozent größer und 13 Prozent heller sein als ein durchschnittlicher Vollmond. Einige Astronomen betrachten einen Mond als Supermond, wenn er sich innerhalb von 90 Prozent des Perigäums befindet, was seiner größten Annäherung an die Erde im Orbit entspricht.

Der Erntemond verdankt seinen Namen dem Auftreten zu Beginn des Herbstes bzw. der Herbst-Tagundnachtgleiche auf der Nordhalbkugel, die dieses Jahr am 23. September stattfand. Traditionell half die Helligkeit des Mondes zu dieser Jahreszeit den Bauern, bis in den Abend hinein zu arbeiten um ihre Ernte vor dem ersten Frost einzusammeln.

Zusätzlich zum Erntemond haben verschiedene indigene Stämme in Nordamerika unterschiedliche Namen für den September-Vollmond. Der Abenaki-Stamm bezeichnet ihn beispielsweise als den Maismachermond, das Lakota-Volk nennt ihn den Mond der braunen Blätter und der Passamaquoddy-Stamm nennt ihn den Herbstmond. Auch andere Kulturen wie die Koreaner und die Japaner haben zu dieser Jahreszeit Traditionen, die Ernte zu feiern.

Im gleichen Zeitraum werden mehrere Planeten am Nachthimmel sichtbar sein. Saturn und Jupiter werden im Osten aufgehen und in den späteren Stunden hoch erscheinen, während Venus vor der Morgendämmerung hell leuchtet. Laut The Planetary Society kann man Merkur auch vor Tagesanbruch tief am östlichen Horizont tanzen sehen.

