Die Ursprünge eines koronalen Halo-Massenauswurfs und der damit verbundenen Funkausbrüche

Im November 2013 wurde ein koronaler Massenauswurf (CME) beobachtet, der von Flares und Typ-II-Radiobursts begleitet wurde. Allerdings war der Zusammenhang zwischen diesen Ereignissen zu diesem Zeitpunkt unklar.

Das Hauptziel dieser Studie bestand darin, den Ursprung und die Ausbreitungsrichtung des CME zu bestimmen und gleichzeitig alle nicht damit zusammenhängenden Merkmale zu identifizieren. Auf der der Erde zugewandten Seite kam es kurz vor der geschätzten Startzeit des CME zu einem Ausbruch der Klasse C5.7, gefolgt von einem Ausbruch der Klasse X1.1. Der letztere Ausbruch war mit einer EUV-Welle und metrischen Funkstößen vom Typ II verbunden.

Auf der anderen Seite der Sonne beobachteten bildgebende Instrumente an Bord der Raumsonde Solar TErrestrial RElations Observatory (STEREO) einen Filamentausbruch, EUV-Verdunkelungen und ausgestoßene CME-Schleifen. Darüber hinaus entdeckten die STEREO-Funkinstrumente einen interplanetaren (IP) Typ II-Funkausbruch bei Dekameter-Hektometrie-Wellenlängen, der vom Funkinstrument an Bord der Raumsonde Wind in der Nähe der Erde nicht beobachtet wurde.

Die Ergebnisse dieser Forschung deuten darauf hin, dass der Halo-CME seinen Ursprung in der Eruption auf der anderen Seite der Sonne hatte und der IP-Typ-II-Ausbruch durch eine dem Halo-CME vorausgehende Stoßwelle verursacht wurde. Interessanterweise wurde der Funkausbruch selbst in größeren Entfernungen von der Sonne nicht von der Erdseite aus beobachtet.

Während der Ausbreitung des CME führte der Ausbruch eines Flares der X-Klasse zu einem kleinen Plasmoidausstoß in Richtung Erde. Dieses Material überlappte mit den früheren CME-Strukturen, die in der Projektion beobachtet wurden. Die geschätzten Höhen des metrischen Typ-II-Ausbruchs stimmen mit der EUV-Welle überein, die durch den Flare der X-Klasse erzeugt wird. Die Radioemission erstreckte sich jedoch nicht auf niedrigere Frequenzen, was darauf hindeutet, dass sich die Stoßwelle nicht weiter ausbreitete.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es dieser Studie gelungen ist, die Ursprünge eines Halo-CME und der damit verbundenen Funkausbrüche zu bestimmen. Diese Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in die Dynamik solarer Ereignisse und ihre Auswirkungen auf das Weltraumwetter.

