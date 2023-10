Studienergebnisse: Gehen und Golf verbessern die kognitive Funktion bei älteren Erwachsenen

Eine kürzlich von Forschern der Universität Ostfinnland durchgeführte Studie hat herausgefunden, dass Aktivitäten wie Spazierengehen oder Golfspielen die kognitiven Funktionen älterer Erwachsener verbessern können. Die Studie ergab auch, dass Nordic Walking, eine Art Ganzkörpergehen mit Stöcken, den gleichen Nutzen bringen kann.

An der Studie nahmen 25 gesunde Golfer im Alter von 65 Jahren und älter teil, die in einer realen Umgebung drei intensive Aerobic-Übungen absolvierten – Golf, Walking und Nordic Walking. Die Teilnehmer behielten während der Übungen ihr typisches flottes Tempo bei. Die kognitive Funktion wurde anhand von Tests beurteilt, bei denen Aufmerksamkeit, Verarbeitungsgeschwindigkeit und Fähigkeit zum Aufgabenwechsel gemessen wurden. Außerdem wurden Blutproben entnommen, um die Konzentrationen von zwei Chemikalien zu messen, dem neurotrophen Faktor (BDNF) und Cathepsin B (CTSB), von denen angenommen wird, dass sie die Vorteile von Bewegung für das Gehirn widerspiegeln.

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass sowohl Gehen als auch Golfen einen positiven Einfluss auf die kognitiven Funktionen hatten, insbesondere auf niedrigere kognitive Funktionen wie Aufmerksamkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit. Es wurden jedoch keine signifikanten Auswirkungen auf die BDNF- und CTSB-Spiegel beobachtet. Beide Arten des Gehens, normales und nordisches Gehen, waren mit einer verbesserten Führungsfunktion verbunden, die für die Planung, Organisation und Konzentrationsfähigkeit von entscheidender Bedeutung ist.

Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung altersgerechter Aerobic-Übungen wie Gehen, Golfen und Nordic Walking für die Aufrechterhaltung und Verbesserung der kognitiven Funktionen bei älteren Erwachsenen. Frühere Untersuchungen deuten auch darauf hin, dass Bewegung eine potenzielle Strategie zur Verhinderung eines kognitiven Verfalls sein könnte.

Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit Forschern der University of Edinburgh im Vereinigten Königreich und der ETH Zürich in der Schweiz durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in der Oktoberausgabe von BMJ Open Sport & Exercise Medicine veröffentlicht.

Weitere Informationen zum Nordic Walking finden Sie auf der Website der Arthritis Foundation.

