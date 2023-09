Selbstheilung synthetischer Diamanten bei Raumtemperatur entdeckt

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Nature Materials veröffentlichte Studie zeigt, dass ein Team aus Chemikern, Materialwissenschaftlern und Luftfahrtingenieuren an der Beihang-Universität Hinweise auf Selbstheilung in synthetischen Diamanten bei Raumtemperatur entdeckt hat. Die Forscher stellten Proben von Mikrodrahtdiamanten her, verursachten Risse darin und beobachteten den Heilungsprozess mithilfe eines Elektronenmikroskops.

In der Vergangenheit haben sich Wissenschaftler darauf konzentriert, Wege zu finden, um im Labor gezüchtete Diamanten weniger anfällig für Risse zu machen. Allerdings ist die Verwendung von Diamanten in verschiedenen Anwendungen aufgrund ihrer Schadensanfälligkeit eingeschränkt. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass Diamanten mit einer hierarchischen inneren Struktur weniger leicht reißen, allerdings nicht in dem Ausmaß, dass sie weit verbreitet verwendet werden könnten.

Neuere Studien haben ergeben, dass Nanotwinned Diamond Composites (ntDC) einen gewissen Grad an Selbstheilung aufweisen. Allerdings wurden diese Beobachtungen unter Hochdruck- und Hochtemperaturbedingungen gemacht. Das Forschungsteam wollte untersuchen, ob ähnliche Selbstheilungseigenschaften bei Normaldruck und Raumtemperatur erreicht werden können.

Um diese Möglichkeit zu untersuchen, erstellte das Team ntDC-Nanozwillingsproben unter Verwendung von komprimiertem Zwiebelkohlenstoff bei hohen Temperaturen. Anschließend führten sie Bruchtests mit DSC- und ntDC-Nanostrahlen durch, wodurch Risse in den Proben entstanden. Die Forscher beobachteten den Heilungsprozess mit einem Rasterelektronenmikroskop und führten mehrere Tests durch, um die Zuverlässigkeit ihrer Ergebnisse sicherzustellen.

Das Team beobachtete erfolgreich die Selbstheilung in den ntDC-Proben. Die ausgeheilten Proben zeigten eine Zugfestigkeit von 34 %. Bei der Untersuchung der Proben identifizierten die Forscher das Vorhandensein von sp2- und sp3-hybridisierten Kohlenstoffatomen auf gegenüberliegenden Seiten der Risse, die sie als Osteoblasten bezeichneten. Diese Atome verbanden sich miteinander und erleichterten so den Heilungsprozess. Das Team führte außerdem Simulationen durch, die bestätigten, dass solche Wechselwirkungen eine Neubindung von CC über die Lücken hinweg auslösten, was zu einer Selbstheilung führte.

Diese bahnbrechende Entdeckung bringt uns der Entwicklung haltbarerer synthetischer Diamanten näher, die in einem breiteren Anwendungsspektrum eingesetzt werden können. Die Erkenntnisse eröffnen neue Möglichkeiten für den Einsatz von Diamanten in Branchen wie Elektronik, Luft- und Raumfahrt und Medizin.

